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Происшествия На севере Петербурга в результате взрыва СВУ погиб ветеран погранвойск

На севере Петербурга в результате взрыва СВУ погиб ветеран погранвойск

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9 комментариев

Пожилой мужчина погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства в Приморском районе Петербурга. Трагедия произошла в квартире на проспекте Авиаконструкторов накануне. Информацию «Фонтанке» 12 декабря подтвердили в ГСУ СК.

72-летнего мужчину нашли мертвым у себя в квартире. К его голове было примотано небольшое СВУ. В помещении также была обнаружена предсмертная записка с одним-единственным словом: «Простите». Правоохранительные органы начали проверку. По предварительным данным, в последние годы погибший испытывал проблемы со здоровьем. Тело пенсионера нашла его падчерица.

По предварительным данным, погибший является ветераном погранвойск, воевал в Таджикистане. Награжден орденом «За личное мужество» после участия в бою на 12-й заставе Московского погранотряда в республике.

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Комментарии
9
posvol
27 минут
Печально
Гость
33 минуты
что скажет на это майнер из абхазии, дагестана, чечни, таджикистана и прочие по списку, куда засылают триллионы денег, а человека в России, заслуженного вылечить не могут?
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