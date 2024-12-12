На севере Петербурга в результате взрыва СВУ погиб ветеран погранвойск

Пожилой мужчина погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства в Приморском районе Петербурга. Трагедия произошла в квартире на проспекте Авиаконструкторов накануне. Информацию «Фонтанке» 12 декабря подтвердили в ГСУ СК.

72-летнего мужчину нашли мертвым у себя в квартире. К его голове было примотано небольшое СВУ. В помещении также была обнаружена предсмертная записка с одним-единственным словом: «Простите». Правоохранительные органы начали проверку. По предварительным данным, в последние годы погибший испытывал проблемы со здоровьем. Тело пенсионера нашла его падчерица.

По предварительным данным, погибший является ветераном погранвойск, воевал в Таджикистане. Награжден орденом «За личное мужество» после участия в бою на 12-й заставе Московского погранотряда в республике.