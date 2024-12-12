Три мероприятия «Фонтанки» вошли в Топ-25 событий Петербурга в 2025 году

Комитет по развитию туризма представил календарь главных событий в Петербурге в 2025 году, сообщили в пресс-службе ведомства 12 декабря. В Топ-25, отобранный экспертной комиссией, вошли три мероприятия, организованные «Фонтанкой»:

Международный велофестиваль «ЗСД Фонтанка Фест», в рамках которого участники могут на велосипедах покорить самую высотную трассу Петербурга — Западный скоростной диаметр, куда в обычные дни доступ велосипедистам запрещен. В 2024 году фестиваль прошел в шестой раз. 15-километровый маршрут с видами на Финский залив решились преодолеть 15 тысяч велосипедистов.

Международный карнавал-фестиваль «Фонтанка SUP» является самым большим фестивалем SUP-серфинга в Европе. Проводится он с 2016 года и включает в себя карнавальное шествие и гонку по центральной акватории Петербурга. В 2024 году маршрут стал длиннее и проходил по Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. В карнавальной части приняли участие 10 тысяч человек, в том числе гости из 14 стран.

Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это выбор самых качественных компаний, предприятий и организаций Петербурга. Кандидатов в 8 номинациях предлагают читатели «Фонтанки.ру». Затем из 10 самых упоминаемых компаний в каждой номинации составляется шорт-лист, еще в двух номинациях ТОП-10 лучших называют эксперты и редакция портала. А победители выбираются итоговым голосованием. Голосование 2024 года уже завершено, лучшие будут объявлены на торжественной церемонии 12 декабря. Наблюдать за вскрытием конвертов можно будет в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» в 19:30 и в соцсетях.

В Топ-25 мероприятий Единого календаря событий Петербурга в 2025 году также вошли:

XIV Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2025,

Народные гулянья «Шуми, Масленица»,

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» и Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB. Путешествуй!

Культурно-просветительский проект «Открытый город»,

Звуковое шоу «Поющие мосты»,

Санкт-Петербургский международный книжный салон и Книжные аллеи,

Шестой международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»,

Ежегодный Фестиваль мороженого,

Международный фестиваль цветов,

ЭКИДЕН 42,195/6,

Молодежная акция «Свеча памяти»,

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»,

XXXIV марафон «Белые ночи», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,

IV фестиваль спорта «Медный всадник»,

Главный военно-морской парад в День Военно-морского флота,

Фестиваль «Город песчаных скульптур»,

Арктический салон,

Музыкальный фестиваль «Рокштадт»,

98-й Петербургский марафон «Пушкин — Санкт-Петербург»,

Молодёжный форум «Креативные выходные»,

Фестиваль «Чудо света»,

XX ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге.

Календарь событий в Петербурге состоит из семи разделов: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский, фестивали и праздники и топ-25 городских событий. В этом году также добавят отдельный раздел под мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организации сами предлагают свои мероприятия для добавления в календарь, после чего специально созданная экспертная комиссия из представителей учреждений культуры, общественных организаций, органов власти и экспертов туриндустрии рассматривает их и вносит в список. Для включения в Топ-25 эксперты оценивают узнаваемость события, уникальность и эффективность в продвижении туристического потенциала Петербурга.

Электронную версию Единого календаря событий Петербурга на 2025 год опубликуют до конца декабря на официальном туристском портале города Visit Petersburg. Найти его можно будет в разделе «События».