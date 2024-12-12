В Москве врачи спасли мужчину от «пожирателей плоти»

В московской инфекционной клинической больнице № 2 врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая могла лишить его ноги. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщается в telegram-канале «Московская медицина».

В отделение реанимации и интенсивной терапии ИКБ № 2 срочно доставили 36-летнего Михаила, который находился в тяжелом состоянии. Мужчина мучился из-за высокой температуры, а также серьезного воспаления кожи на ногах. Позже выяснилось, что такие симптомы свидетельствовали о наличии плотоядной бактерии в организме мужчины.

«В крови Михаила были обнаружены два возбудителя: гемолитический стрептококк, вызывающий рожу (инфекционное заболевание кожи. — Прим. ред.), и опасная бактерия, которая не встречается в наших широтах. Она обитает в теплых океанических водах и вызывает некротическое поражение мягких тканей организма», — уточняют в сообщении.

В связи с тем, что инфекция стремительно распространялась по организму, началось заражение крови. Для того чтобы помочь пациенту, ему подключили аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и систему «искусственная почка». Медики использовали метод очищения крови от токсинов и начали курс лечения антибиотиками.

В результате москвич провел на ИВЛ десять дней. Когда стало ясно, что жизни мужчины ничего не угрожает, его перевели из реанимации в хирургическое отделение.

«Мы контролируем состояние организма пациента, постепенно убираем некротические ткани, обрабатываем раны и, конечно, проводим антибактериальную терапию», — отметил врач-хирург ИКБ № 2 Андрей Матвеев.

Несмотря на то что Михаилу придется лечиться еще долгое время — ему в том числе необходима операция по пересадке кожи, — врачи отмечают, что мужчина поправится и сможет ходить. В практике медиков ИКБ № 2 случай с плотоядной бактерией был первым.