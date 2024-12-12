Оплата «гранатой». Мужчина, устроивший разбой во «Французском бульваре», получил срок

Кировский районный суд признал виновным 48-летнего Алексея Базарова сразу по двум уголовным статьям — разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, и покушении на кражу. В апреле он решил заполучить одежду, наличные и флакон духов, «оплатив» покупки зажигалкой, похожей на настоящую гранату. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Вечером 6 апреля мужчина пришел в ТРК «Французский бульвар» на бульваре Новаторов и напал на продавца. Фигурант угрожал сотруднице зажигалкой, внешне похожей на гранату. Он требовал отдать ему выручку — на тот момент в кассе было 37 тысяч рублей. Получив отказ, Базаров подошел к «островку» с парфюмерией в коридоре торгового центра и похитил флакон с духами.

Он не оставлял попытку нажиться в торговом центре и заглянул в магазин одежды, откуда попытался вынести джинсы. Продавец догнала его и вырвала из рук похищенный товар.

Через пару дней участковый задержал грабителя на проспекте Маршала Жукова. Оказалось, что в прошлом он был 12 раз судим, в основном — за кражи и грабежи.

Суд отправил его на 3,5 года в колонию особого режима.