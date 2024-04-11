В Петербурге полиция задержала мужчину, который в ТЦ размахивал зажигалкой, похожей на гранату

Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на продавщицу в торговом центре на бульваре Новаторов. Об этом 11 апреля сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.



Неизвестный 6 апреля вечером зашел в магазин и украл в одном из павильонов флакон духов. Он решил, что этого мало, и у кассы начал требовать от продавца отдать ему выручку, размахивая при этом зажигалкой, похожей на гранату. После того, как его «пугалки» не увенчались успехом, мужчина ушел.