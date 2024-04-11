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    В Петербурге полиция задержала мужчину, который в ТЦ размахивал зажигалкой, похожей на гранату

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    2 комментария

    Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на продавщицу в торговом центре на бульваре Новаторов. Об этом 11 апреля сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Неизвестный 6 апреля вечером зашел в магазин и украл в одном из павильонов флакон духов. Он решил, что этого мало, и у кассы начал требовать от продавца отдать ему выручку, размахивая при этом зажигалкой, похожей на гранату. После того, как его «пугалки» не увенчались успехом, мужчина ушел.

    Через пару дней, 10 апреля, участковый задержал 48-летнего местного жителя на проспекте Маршала Жукова.

    «Установлено, что угрожал он продавцу зажигалкой, внешне похожей на гранату. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», — сообщили в полиции.

    Подозреваемый задержан. Он был 12 раз судим, в основном — за кражи и грабежи.

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    Комментарии 2

    Басик11 Апр 2024 в 15:59
    Понятно, сиделец купил себе билет домой.
    +0−0
    Игорь Соколов11 Апр 2024 в 15:39
    С каждым днём таких будет всё больше....
    +2−0
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