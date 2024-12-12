В Петербург из «Черного дельфина» привезли убийцу, ему вменяют расправу над ребенком

Осужденный за убийство бывшей жены и ее ребенка Виталий Шевцов доставлен в Петербург из колонии «Черный дельфин». Ему вменяют еще один труп. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК.

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

Речь идет о событиях 2002 года. Тогда на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана было найдено тело 11-летней девочки со следами насильственной смерти. Спустя 22 года следствие вышло на подозреваемого. По версии СК, Шевцов напал на потерпевшую, нанес ей удары по голове, после чего изнасиловал. Смерть девочки наступила на месте преступления.

«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении», — сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Виталия Шевцова задержали после того, как он зарезал свою бывшую жену и ее пятилетнего сына. Тела нашли лишь спустя месяц, когда соседи пожаловались на трупный запах.