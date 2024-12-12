Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 759мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербург из «Черного дельфина» привезли убийцу, ему вменяют расправу над ребенком

В Петербург из «Черного дельфина» привезли убийцу, ему вменяют расправу над ребенком

3 882
7 комментариев

Осужденный за убийство бывшей жены и ее ребенка Виталий Шевцов доставлен в Петербург из колонии «Черный дельфин». Ему вменяют еще один труп. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК.

Источник:

Речь идет о событиях 2002 года. Тогда на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана было найдено тело 11-летней девочки со следами насильственной смерти. Спустя 22 года следствие вышло на подозреваемого. По версии СК, Шевцов напал на потерпевшую, нанес ей удары по голове, после чего изнасиловал. Смерть девочки наступила на месте преступления.

«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении», — сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Виталия Шевцова задержали после того, как он зарезал свою бывшую жену и ее пятилетнего сына. Тела нашли лишь спустя месяц, когда соседи пожаловались на трупный запах.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY21
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Klaustrofobik
1 час
Без стыда и ужаса невозможно смотреть на то во что превратилось право в стране (((
твой отец ля
1 час
зачем такому зверью жизнь сохранять? думаю он еще не в одном преступлении признается чтобы волю увидеть.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Новости компаний
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
ТОП 5
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00