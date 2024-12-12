В Госдуму внесли законопроект о регулировании распространения компьютерных игр

В Государственную думу в четверг, 12 декабря, внесли законопроект о деятельности по разработке и распространении видеоигр на территории России. Документ разработан группой депутатов и сенаторов, в их числе член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова и сенатор Артем Шейкин. Законопроект появился в базе Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что инициатива «будет способствовать достижению цели по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр». Законопроект, как говорится далее, направлен на регулирование общественных отношений в вопросах разработки и распространении игр в России.

Документ должен минимизировать риски причинения вреда здоровью россиян при помощи требований «к организаторам сервиса распространения видеоигр, так и к распространителям видеоигр».

Проводить экспертизу видеоигр для выявления в ней «потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних».

Информировать пользователей о содержании видеоигр при помощи присвоения игре категорий, например, о наличии в ней жестокости.

Также распространителей игр хотят обязать идентифицировать пользователей, находящихся на территории России. Предлагается несколько вариантов — при помощи мобильного номера или при помощи «Госуслуг».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что популярным иностранным площадкам Steam и GOG может грозить блокировка после принятия законопроекта, потому что они вряд ли будут исполнять требования российского законодательства.