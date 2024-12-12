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Власть Общество В Госдуму внесли законопроект о регулировании распространения компьютерных игр

В Госдуму внесли законопроект о регулировании распространения компьютерных игр

1 912
23 комментария

В Государственную думу в четверг, 12 декабря, внесли законопроект о деятельности по разработке и распространении видеоигр на территории России. Документ разработан группой депутатов и сенаторов, в их числе член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова и сенатор Артем Шейкин. Законопроект появился в базе Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что инициатива «будет способствовать достижению цели по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр». Законопроект, как говорится далее, направлен на регулирование общественных отношений в вопросах разработки и распространении игр в России.

Документ должен минимизировать риски причинения вреда здоровью россиян при помощи требований «к организаторам сервиса распространения видеоигр, так и к распространителям видеоигр».

Для этого предлагается:

  • Исключить доступ российских пользователей к запрещенной на территории РФ информации.

  • Информировать пользователей о содержании видеоигр при помощи присвоения игре категорий, например, о наличии в ней жестокости.

  • Проводить экспертизу видеоигр для выявления в ней «потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних».

  • Органы власти получат право оказывать организаторам сервисов распространения видеоигр и их разработчикам поддержку.

Также распространителей игр хотят обязать идентифицировать пользователей, находящихся на территории России. Предлагается несколько вариантов — при помощи мобильного номера или при помощи «Госуслуг».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что популярным иностранным площадкам Steam и GOG может грозить блокировка после принятия законопроекта, потому что они вряд ли будут исполнять требования российского законодательства.

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Комментарии
23
В д. Гадюкино - дожди.
52 минуты
Зачем они все пытаются защищать меня от того, что на меня не нападает - компьютерные игры, квадроберы, лгбт, солдаты_нато? А то, от чего надо защищать реально - они сами устраивают и крышуют?
Cashmare
33 минуты
однажды депутат горелкин решил поиграть в доту... с тех пор очень сильную обиду затаил депутат горелкин...
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