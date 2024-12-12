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Финансы Минфин РФ увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,6 трлн рублей

Минфин РФ увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,6 трлн рублей

829
10 комментариев

Министерство финансов РФ утвердило новую редакцию решения о предоставлении семейной ипотеки, увеличив лимит с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Об этом 12 декабря говорится на сайте Минфина.

Сообщается, что лимиты повышены, чтобы не допустить приостановки программы, если у банков закончатся деньги на семейную ипотеку. Кроме того, новый механизм обеспечит равномерное использование лимита всеми банками. «В 2024 году на реализацию программы „Семейная ипотека“ предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей», — следует из пресс-релиза.

Наличием лимитов у программы семейной ипотеки, о которых россиянам не рассказали, ранее возмутился президент РФ Владимир Путин. «А так люди приходят за ипотекой, а им говорят: нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтоб знали», — заявил 5 декабря глава государства.

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Комментарии
10
280896530
43 минуты
Интересно, сколько денег дедушка вольет в строительный бизнес, чтобы пузырь надувательства не лопнул, и не унес с собой еще кучу смежных отраслей? Тут уже и вопрос времени и размеров пузыря.
ДЕД
48 минут
«А так люди приходят за ипотекой, а им говорят нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтоб знали», — заявил 5 декабря глава государства. А так люди приходят за ипотекой, а им говорят ставку, а почему она такая огромная и кто это сделал никто не знает...🙄
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