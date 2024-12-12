Минфин РФ увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,6 трлн рублей

Министерство финансов РФ утвердило новую редакцию решения о предоставлении семейной ипотеки, увеличив лимит с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Об этом 12 декабря говорится на сайте Минфина.

Сообщается, что лимиты повышены, чтобы не допустить приостановки программы, если у банков закончатся деньги на семейную ипотеку. Кроме того, новый механизм обеспечит равномерное использование лимита всеми банками. «В 2024 году на реализацию программы „Семейная ипотека“ предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей», — следует из пресс-релиза.

Наличием лимитов у программы семейной ипотеки, о которых россиянам не рассказали, ранее возмутился президент РФ Владимир Путин. «А так люди приходят за ипотекой, а им говорят: нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтоб знали», — заявил 5 декабря глава государства.