Путин возмутился, что россиянам не рассказали о лимитах на семейную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам возмутился тем, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Об ограничениях нужно было говорить сразу, отметил Путин. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю — декабрю», — подчеркнул президент.

«А так люди приходят за ипотекой, а им говорят нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтоб знали, и тогда будет нормальный диалог с обществом, будет все понятно, ничего здесь такого нет особенного, что скрывать-то? Это лучше, чем когда люди приходят, а потом — бум, а там нет ни шиша», — добавил Путин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в прошедшем ноябре заявлял, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет. Россияне, которые хотят оформить эту программу, могут рассчитывать на ставку в 6%, говорил министр.