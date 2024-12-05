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Власть Путин возмутился, что россиянам не рассказали о лимитах на семейную ипотеку

Путин возмутился, что россиянам не рассказали о лимитах на семейную ипотеку

2 859
15 комментариев

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам возмутился тем, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Об ограничениях нужно было говорить сразу, отметил Путин. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю — декабрю», — подчеркнул президент.

«А так люди приходят за ипотекой, а им говорят нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтоб знали, и тогда будет нормальный диалог с обществом, будет все понятно, ничего здесь такого нет особенного, что скрывать-то? Это лучше, чем когда люди приходят, а потом — бум, а там нет ни шиша», — добавил Путин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в прошедшем ноябре заявлял, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет. Россияне, которые хотят оформить эту программу, могут рассчитывать на ставку в 6%, говорил министр.

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Комментарии
15
282799367
1 час
-Ай, ай, ай! А кто, кто, кто это сделал??!
Kostiks
51 минута
ну а ростом цен на бензин он возмущен аж с 2000 года
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