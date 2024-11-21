Силуанов: проблемы с финансированием семейной ипотеки отсутствуют

Механизм финансирования семейной ипотеки функционирует без сбоев, программа работает. Об этом в четверг, 21 ноября, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия-24» .

По словам Силуанова, в России реализуется ряд льготных ипотечных программ — в том числе семейная ипотека. Семьи с одним ребенком младше 7 лет или двумя детьми до 17 могут рассчитывать на ставку в 6%.

«Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последней корректировке бюджета учли дополнительно около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — добавляет министр финансов.

Напомним, в июле этого года Минфин заявил, что семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. 4 марта Минфин сообщал, что из федерального бюджета на программу выделят 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей.