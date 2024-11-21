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Финансы Силуанов: проблемы с финансированием семейной ипотеки отсутствуют

Силуанов: проблемы с финансированием семейной ипотеки отсутствуют

1 421
11 комментариев

Механизм финансирования семейной ипотеки функционирует без сбоев, программа работает. Об этом в четверг, 21 ноября, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия-24».

По словам Силуанова, в России реализуется ряд льготных ипотечных программ — в том числе семейная ипотека. Семьи с одним ребенком младше 7 лет или двумя детьми до 17 могут рассчитывать на ставку в 6%.

«Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последней корректировке бюджета учли дополнительно около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — добавляет министр финансов.

Силуанов также отметил, что ставка в 6% останется без изменений.

Напомним, в июле этого года Минфин заявил, что семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. 4 марта Минфин сообщал, что из федерального бюджета на программу выделят 260  млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5  трлн рублей.

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Антон Силуанов Семейная ипотека Ипотека
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Комментарии
11
279284615
2 часа
А для остальных как ? Он не сказал ?
Ана нас
2 часа
Еще бы расписал про то, где взять первоначальный взнос при нынешних ценах на жилье, откуда заработок при наличии малолетних с возможностью эту ипотеку оплачивать и почему за 3 года квартиры подорожали втрое
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