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    Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года. Минфин рассказал об условиях получения

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    6 комментариев

    Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. Об этом 10 июля сообщил Минфин в своих соцсетях.

    Этот вид ипотеки доступен на территории страны любой российской семье, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита составит до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а для остальных регионов России — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Выданный ранее кредит можно будет рефинансировать при рождении ребёнка.

    Воспользоваться этой программой также смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые проживают в малых городах, численностью населения до 50 тысяч человек. Семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в которых есть индивидуальные программы развития, также могут рассчитывать на семейную ипотеку. И конечно же, семьи, где есть ребёнок-инвалид.

    Программа действует по всей территории России, однако ведомство уточняет, что для приобретения или строительства частного жилья необходимо открытие эскроу-счёта (специальный счёт, на котором хранятся деньги покупателя, пока дом строится) в рамках 214 федерального закона или договора подряда.

    Одна семья может оформить только один льготный кредит, так как учитываются ранее выданные льготные ипотеки.

    4 марта Минфин сообщал, что из федерального бюджета на программу выделят 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года1,5 трлн рублей.

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    Семейная ипотекаМинфин
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    Комментарии 6

    Akabos10 Июл 2024 в 13:39
    Буратины ещё настругают...
    +0−0
    28130615310 Июл 2024 в 12:45
    бетономусор девать некуда
    рф и китай чемпионы
    +0−0
    Snow*10 Июл 2024 в 12:43
    кто бы сомневался. Это бизнес - кого надо бизнес. Продолжаем надувать ипотечный пузырь дальше.
    +1−0
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