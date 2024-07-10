Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года. Минфин рассказал об условиях получения

Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. Об этом 10 июля сообщил Минфин в своих соцсетях.



Этот вид ипотеки доступен на территории страны любой российской семье, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет . Сумма кредита составит до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а для остальных регионов России — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Выданный ранее кредит можно будет рефинансировать при рождении ребёнка.