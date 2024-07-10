Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года. Минфин рассказал об условиях получения

Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. Об этом
Этот вид ипотеки доступен на территории страны любой российской семье, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до
Воспользоваться этой программой также смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые проживают в малых городах, численностью населения до
Программа действует по всей территории России, однако ведомство уточняет, что для приобретения или строительства частного жилья необходимо открытие эскроу-счёта (специальный счёт, на котором хранятся деньги покупателя, пока дом строится) в рамках
Одна семья может оформить только один льготный кредит, так как учитываются ранее выданные льготные ипотеки.
4 марта Минфин сообщал, что из федерального бюджета на программу выделят