Готовьтесь, скоро и у нас. В Петербурге пока голубое небо, а в 100 км — снежная буря

Источник: «Фонтанка.ру»

Настоящая зима с метелью обрушилась на Лугу днём 12 декабря. Утром было совершенно сухо, а потом внезапно небо как будто прорвало и начался сильный снегопад. Фотографиями и видео делятся читатели «Фонтанки».

На карте «Яндекс.Погоды» видно, что снежные тучи как будто взяли Петербург в клешни с юго-запада. Самые масштабные осадки именно в Лужском районе. Также снег идет в Кингисеппском, Волосовском, Волховском, Бокситогорском, Киришском районах.

Источник: «Яндекс.Погода»







В Петербурге при этом сухо и даже малооблачно.









Об особенностях нынешней погоды сегодня рассказывал главный синоптик города Александр Колесов. Он прогнозирует сильный снег по всей области в субботу. Сегодня в Петербурге действует «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.