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Город Готовьтесь, скоро и у нас. В Петербурге пока голубое небо, а в 100 км — снежная буря

Готовьтесь, скоро и у нас. В Петербурге пока голубое небо, а в 100 км — снежная буря

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8 комментариев

Источник:

Настоящая зима с метелью обрушилась на Лугу днём 12 декабря. Утром было совершенно сухо, а потом внезапно небо как будто прорвало и начался сильный снегопад. Фотографиями и видео делятся читатели «Фонтанки».

На карте «Яндекс.Погоды» видно, что снежные тучи как будто взяли Петербург в клешни с юго-запада. Самые масштабные осадки именно в Лужском районе. Также снег идет в Кингисеппском, Волосовском, Волховском, Бокситогорском, Киришском районах.

Источник:

В Петербурге при этом сухо и даже малооблачно.

Об особенностях нынешней погоды сегодня рассказывал главный синоптик города Александр Колесов. Он прогнозирует сильный снег по всей области в субботу. Сегодня в Петербурге действует «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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Комментарии
8
Квакин
32 минуты
Ну нормально же сидели, чё началось то? :(
Dmitry_SPB_
14 минут
Ура! Зима пришла! 😁
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