«Очевидных доказательных данных нет»: Попова высказалась о лабораторном происхождении коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очевидных доказательств о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нет. Ее слова 12 декабря цитирует ТАСС.

«Очевидных и доказательных данных, доказывающих ситуацию, не представлено, их нет. А то, что в США выступают с таким [мнением], наверное, у них есть на что опереться», — подчеркнула Попова. Она также сказала, что за последние 20 лет в мире произошло около 300 внутрилабораторных случаев инфицирования. 80% из них, по словам главы Роспотребнадзора, зарегистрированы в Америке.

В начале декабря стало известно, что подкомитет Конгресса США во время двухлетнего расследования пришел к выводу о том, что возбудитель коронавируса появился в лаборатории в Ухане. В документе уточнялось, что «если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились».