Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 759мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество COVID-19 «Очевидных доказательных данных нет»: Попова высказалась о лабораторном происхождении коронавируса

«Очевидных доказательных данных нет»: Попова высказалась о лабораторном происхождении коронавируса

910
13 комментариев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очевидных доказательств о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нет. Ее слова 12 декабря цитирует ТАСС.

«Очевидных и доказательных данных, доказывающих ситуацию, не представлено, их нет. А то, что в США выступают с таким [мнением], наверное, у них есть на что опереться», — подчеркнула Попова. Она также сказала, что за последние 20 лет в мире произошло около 300 внутрилабораторных случаев инфицирования. 80% из них, по словам главы Роспотребнадзора, зарегистрированы в Америке.

В начале декабря стало известно, что подкомитет Конгресса США во время двухлетнего расследования пришел к выводу о том, что возбудитель коронавируса появился в лаборатории в Ухане. В документе уточнялось, что «если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус COVID-19
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
282775133
48 минут
"Она также сказала, что за последние 20 лет в мире произошло около 300 внутрилабораторных случаев инфицирования. 80% из них, по словам главы Роспотребнадзора, зарегистрированы в Америке." Про украинский след забыла ещё добавить..........
Cashmare
34 минуты
когда по всей стране народ уже валился от ковида, эта экспертка со стеклянными глазами, что в россии ковида нет. так что ее мнение выеденного яйца не стоит
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05