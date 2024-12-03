Расследование Конгресса США: ковид появился в лаборатории, сотрудники заболели раньше людей с рынка

Возбудитель вируса COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухане, он «обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе». К такому выводу пришел в ходе двухлетнего расследования подкомитет Конгресса США, передает 3 декабря «Интерфакс».

«Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — говорится в документе.

Именно в Ухане находится ведущая китайская исследовательская лаборатория по борьбе с атипичной пневмонией, которая «имеет опыт проведения исследований по повышению эффективности при неадекватных уровнях биобезопасности». По данным подкомитета, исследователи из лаборатории заразились вирусом, похожим на SARS-CoV-2, ещё осенью 2019 года — за несколько месяцев до обнаружения его на продовольственном рынке. Все случаи заболевания ковидом, по данным расследования, якобы произошли после одного первого, и в этом отличие от предыдущих пандемий.