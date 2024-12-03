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Общество Расследование Конгресса США: ковид появился в лаборатории, сотрудники заболели раньше людей с рынка

Расследование Конгресса США: ковид появился в лаборатории, сотрудники заболели раньше людей с рынка

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6 комментариев

Возбудитель вируса COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухане, он «обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе». К такому выводу пришел в ходе двухлетнего расследования подкомитет Конгресса США, передает 3 декабря «Интерфакс».

«Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — говорится в документе.

Именно в Ухане находится ведущая китайская исследовательская лаборатория по борьбе с атипичной пневмонией, которая «имеет опыт проведения исследований по повышению эффективности при неадекватных уровнях биобезопасности». По данным подкомитета, исследователи из лаборатории заразились вирусом, похожим на SARS-CoV-2, ещё осенью 2019 года — за несколько месяцев до обнаружения его на продовольственном рынке. Все случаи заболевания ковидом, по данным расследования, якобы произошли после одного первого, и в этом отличие от предыдущих пандемий.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане китайские власти проинформировали ВОЗ в декабре 2019 года. В марте ВОЗ объявила о пандемии.

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Коронавирус Ковид COVID-19 Ухань
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Комментарии
7
Гость
32 минуты
Возмещение ущерба будет?
Гость
20 минут
"по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились" По всем научным меркам, это абсолютно антинаучный подход. "Невидальщина - не небывальщина".
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