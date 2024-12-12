Пробка в тоннеле от аварии и потопа. На севере Петербурга метро ограждают от прочих подземелий

Петербургский метрополитен ищет подрядчика на дооборудование перегонного тоннеля в тупике за станцией «Удельная». Там предстоит защитить перегонный затвор и оградить подземку от неких соседей.
Судя по документации на сайте госзакупок, работы оценили в 70 млн рублей, а сделать все надо до октября 2025 года. Цель — «защита металлоконструкции ЗТ-П-1512 и действующих тоннелей метрополитена от аварийной ситуации, подтопления». Этой аббревиатурой обычно называют тоннельные поворотные затворы.
В качестве места указаны границы тупика за станцией метро «Удельная», который входит в состав перегона «Удельная» — «Озерки», кадастровый номер этого перегона тоже называется, вот он на официальной карте РГИС.
Проектом предусмотрено сооружение временной железобетонной пробки в тоннеле для его безопасной эксплуатации. «Возводимая железобетонная пробка будет отделять действующие тоннели метрополитена от принадлежащего на праве собственности Санкт-Петербургу (имущество казны) объекта незавершенного строительства», — уточняется в ТЗ. О самом этом объекте ничего больше не говорится, разве что указано, что еще в 2018 году прошло заседание научно-технического совета насчет его использования.
«Фонтанка» попросила пресс-службу Петербургского метрополитена уточнить, зачем работы понадобились прямо сейчас, если такая информация не относится к категории гостайны. Ранее, напомним, в адресной инвестиционной программе комитета по транспорту появились работы по реконструкции командного пункта метрополитена и завершению еще одного объекта гражданской обороны.