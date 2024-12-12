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Город Пробка в тоннеле от аварии и потопа. На севере Петербурга метро ограждают от прочих подземелий

Пробка в тоннеле от аварии и потопа. На севере Петербурга метро ограждают от прочих подземелий

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8 комментариев

Петербургский метрополитен ищет подрядчика на дооборудование перегонного тоннеля в тупике за станцией «Удельная». Там предстоит защитить перегонный затвор и оградить подземку от неких соседей.

Судя по документации на сайте госзакупок, работы оценили в 70 млн рублей, а сделать все надо до октября 2025 года. Цель — «защита металлоконструкции ЗТ-П-1512 и действующих тоннелей метрополитена от аварийной ситуации, подтопления». Этой аббревиатурой обычно называют тоннельные поворотные затворы.

В качестве места указаны границы тупика за станцией метро «Удельная», который входит в состав перегона «Удельная» — «Озерки», кадастровый номер этого перегона тоже называется, вот он на официальной карте РГИС.

Источник:

Проектом предусмотрено сооружение временной железобетонной пробки в тоннеле для его безопасной эксплуатации. «Возводимая железобетонная пробка будет отделять действующие тоннели метрополитена от принадлежащего на праве собственности Санкт-Петербургу (имущество казны) объекта незавершенного строительства», — уточняется в ТЗ. О самом этом объекте ничего больше не говорится, разве что указано, что еще в 2018 году прошло заседание научно-технического совета насчет его использования.

«Фонтанка» попросила пресс-службу Петербургского метрополитена уточнить, зачем работы понадобились прямо сейчас, если такая информация не относится к категории гостайны. Ранее, напомним, в адресной инвестиционной программе комитета по транспорту появились работы по реконструкции командного пункта метрополитена и завершению еще одного объекта гражданской обороны.

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Комментарии
8
alexpv
25 минут
Выскажу предположение, что это некий секретный объект незавершенного строительства гражданской обороны, брошенный во времена, когда жили в мире, а теперь ядреной бомбой всех пугают, вот и задергались.
Ser_N0771
1 час
помниться в бульварной прессе в 90-е писали о живущих в метрополитене крысах размером с кабана, может от них отгораживаются... :)
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