Пробка в тоннеле от аварии и потопа. На севере Петербурга метро ограждают от прочих подземелий

Петербургский метрополитен ищет подрядчика на дооборудование перегонного тоннеля в тупике за станцией «Удельная». Там предстоит защитить перегонный затвор и оградить подземку от неких соседей.

Судя по документации на сайте госзакупок, работы оценили в 70 млн рублей, а сделать все надо до октября 2025 года. Цель — «защита металлоконструкции ЗТ-П-1512 и действующих тоннелей метрополитена от аварийной ситуации, подтопления». Этой аббревиатурой обычно называют тоннельные поворотные затворы.



В качестве места указаны границы тупика за станцией метро «Удельная», который входит в состав перегона «Удельная» — «Озерки», кадастровый номер этого перегона тоже называется, вот он на официальной карте РГИС.

Источник: РГИС





