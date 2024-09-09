Тоннель для ВСМ, метро до «Суворовской», Мюзик-холл. Что в Петербурге будут строить в ближайшие три года

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге определились, какие станции, дороги, школы и культурные центры будут строить в 2025–2027 годах. «Фонтанка» заглянула в черновики.



Базовый проект адресной-инвестиционной программы (АИП) на 2025–2027 годы еще только предстоит обсудить, но он готов. По этой программе в Петербурге строится все, на что город дает деньги. Пока план такой: в 2025 году она составит 234 млрд, в 2026-м — 264 млрд, в 2027-м — 304 млрд рублей. Подробнее о проекте, который есть в распоряжении «Фонтанки», — ниже.



Дороги и транспорт

На дорожное хозяйство заложено в 2025 году более 60 млрд рублей. Если говорить о крупнейших расходах на строительство — то это подготовка территории под строительство Широтной магистрали на участке от Союзного проспекта до КАД (более чем по 7 млрд в 2025 и 2026 годах). «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как финансируется проект и как менялась его расчетная стоимость. Но речь идет о концессии, и через комитет по развитию транспортной инфраструктуры проходит только подготовка площадки, пусть и очень недешевая, как и в случае с Витебской развязкой ЗСД, землю под которую тоже готовил город (последние 3,3 млрд на это записаны в 2025-й).



Если верить документу, то за 2024 год на оба этапа работ по Большому Смоленскому мосту и Дальневосточной развязке ушло почти 18 млрд рублей. Но это включает авансы, так что на 2025 год стоят скромные 2,1 млрд, на 2026-й — 4,3 млрд, на 2027-й — порядка 11 млрд.



Порядка 19 млрд за следующие три года предполагается направить на строительство трассы М-32 в Приморском районе.



Еще из крупного — строительство и реконструкция дорожной сети в Шушарах, включая Новгородский проспект, Южную Широтную магистраль и Южную улицу, реконструкцию Петрозаводского шоссе, окончание работ на Московско-Дунайской развязке (там остались пара съездов и пешеходных переходов). За 2,4 млрд завершится в 2025 году этап работ по дорогам на намыве Васильевского острова (часть открыли совсем недавно).



Некоторые знаковые объекты уже обзавелись финансированием на проектирование: это вторая очередь Поклонногорской развязки и трасса М-15 от Петергофского шоссе до проспекта Героев (435 млрд и 150 млрд в 2026 году), продолжение Шуваловского проспекта (107 млн в 2024-м), развязка на пересечении Руставели и Северного (закончат в следующем году).



Выделяется также проектирование различной дорожной стройки в связи с терминалом ВСМ у Московского вокзала: 143,7 млн заложено на пресловутый тоннель в створе переулка Черняховского, 99 млн — на реконструкцию Привокзальной площади, 53 млн — на пробивку Миргородской.



5,5 млрд за 2 года направят на проект концессионной линии трамвая «Купчино — Шушары — Славянка». На Ржевке продолжится строительство парка для электробусов за 13,8 млрд; пока на него направили 4,1 млрд, остальное собираются освоить в 2025–2026 годах. Еще два парка только начинают проектировать — автобусный в производственной зоне «Каменка» и трамвайный во Фрунзенском районе.



Легко увидеть в этом примету времени, но в АИП комитета по транспорту появились проектные работы по двум пунктам: реконструкции командного пункта метрополитена и завершению еще одного объекта гражданской обороны, который, судя по открытой информации, отвечает за резервное электро- и воздухоснабжение подземки. На проекты нужно 550 млн рублей, закончат в 2025-м.



Как раз 9 сентября комитет по транспорту сообщил, что получил новые полномочия — на проектирование и строительство многоуровневых автостоянок (в дополнение к плоскостным). Пока в АИП это не просматривается, но деньги могут появиться в рамках подготовки проекта бюджета.



Если верить проекту АИП, то в 2025 году должны все же построить буксир-ледокол, который комитет по природопользованию планировал получить еще несколько лет назад.



Детсады и школы — что достроят в 2025 году На развитие дошкольного образования в 2025 году планируется потратить 8,8 млрд рублей, в 2025 году — 10,4 млрд рублей, в 2027 году — почти 6 млрд рублей. Согласно данным проекта АИП, в 2025 году планируется достроить 19 детских садов:

Лиственная улица, участок 19 (220 мест)



улица Белышева, участок 18 (140 мест)

Дальневосточный проспект, участок 71 (200 мест)

Саперная улица, участок 21 (Пушкин) (110 мест)

Дунайский проспект, участок 1 (120 мест)

улица Белышева, участок 17 (140 мест)

Ленинский проспект, участок 15 (150 мест)

Ржевка-Пороховые, квартал 11, корпус 31–35 (220 мест)

Витебский проспект, участок 6 (142 места)

Софийская улица, участок 222 (250 мест)

Петергофское шоссе, участок 104 (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого)

Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской улицей и южным полукольцом ОЖД, участок 25

Красносельское шоссе, участок 16А

Территория предприятия «Ручьи», участок 8 (140 мест)

Петергофское шоссе, участок 1

Проспект Славы, участок 157

Окраинная улица, участок 5

Красное Село, улица Спирина, участок 40

Андреевская улица, участок 5А

На стройку и реконструкцию объектов общего образования хотят выделить 16,9 млрд рублей в 2025 году, 12,4 млрд — в 2026 году и чуть более 34 млрд в 2027 году. В 2025 году город должен завершить строительство 12 общеобразовательных школ:

Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской улицей и южным полукольцом ОЖД (1100 мест)



Территория предприятия «Ручьи», участок 8 (825 мест)

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 102А, литера А (550 мест)

улица Добровольцев, дом 8, литера А (550 мест)

Лиственная улица, участок 1 (1000 мест)

Нижне-Каменская улица, участок 48 (с подразделением детсада) (290 мест)

Русановская улица, участок 5 (550 мест)

Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 308, литера А (550 мест)

Парголово, улица Архитектора Белова, участок 1 (825 мест)

Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской улицей и южным полукольцом ОЖД, участок 26 (550 мест)



Московское шоссе (во дворе дома №14, корпус 1, по Дунайскому проспекту) (550 мест)

Квартал 55 Северо-Приморской части (начальная школа, 300 мест)

Медицина, социалка, спорт. И бездомные животные На строительство и реконструкцию поликлиник, больниц и других медицинских учреждений Петербург хочет выделить 28,8 млрд в 2025 году, 38,8 млрд в 2026 году и 27,5 млрд в 2027 году. На социальные объекты (дома инвалидов, центры реабилитации, центры соцобслуживания, ПНД и так далее) расходы на следующую трехлетку запланированы в размере 5,9 млрд, 2,26 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.

На спортивные объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы, общежития для спортсменов, детско-юношеские спортшколы и так далее) запланировано чуть более 4 млрд в 2025 году, 1,5 млрд в 2026 году и 10,34 млрд в 2027 году.



На обеспечение петербуржцев доступным жильем и коммунальными услугами в 2025 году хотят потратить 14 млрд, в 2026 году — 15,37 млрд, а в 2027-м — 15,73 млрд рублей. Бо́льшая часть этих денег в следующем году будет уходить на покупку жилья — 11,4 млрд рублей, и только 2,6 млрд рублей — на строительство.

Из приятного: в 2025–2026 годах должно завершиться проектирование двух приютов для животных без хозяина: в Кронштадте и Металлострое.

Культура В 2025 году чиновники хотят потратить на «культурные» стройки 5,37 млрд рублей. В 2026 году — 10,5 млрд, в 2027 году — 1,7 млрд рублей.

В следующем году на завершение реконструкции бывшего кинотеатра «Прибой» для Центра современного искусства им. Сергея Курехина на Среднем проспекте Васильевского острова планируется выделить еще 948 млн рублей. В июне текущего года комитет по строительству подготовил проект изменения финансирования АИП. Из этого документа становится понятно, что завершение реконструкции «Прибоя» пришлось перенести с 2024 на 2025 год из-за длительных сроков согласования и поставки сценического оборудования.



Работы по приспособлению «Мюзик-холла», если верить проекту АИП, должны завершиться только через два года (ранее стоял дедлайн до конца 2025 года). В 2025 году на проект хотят выделить почти 1,5 млрд рублей, в 2026 году — 9,16 млрд рублей. Из того же проекта постановления комстроя понятно: перенос завершения работ связан с необходимостью скорректировать проектную документацию, чтобы она соответствовала актуальным техрегламентам.



Еще почти 1,7 млрд рублей чиновники готовы дать на завершение проекта строительства общежития для учащихся и реконструкции печально известного дома Басевича (вернее, того, что от него осталось после демонтажа) под комплекс служебных апартаментов Академии танца и Театр балета Бориса Эйфмана.

В 2025–2026 годах предстоит проектирование приспособления для современного использования здания на Большой Морской, 58, литера А, для театра «Санкт-Петербургъ Опера». На эти цели город готов дать 7,6 млн и 96,4 млн соответственно.

Также в 2026 году город планирует основные траты на проектирование приспособления к современному использованию здания в Соляном переулке, 9, литера А, для Музея обороны и блокады Ленинграда.

Промзоны и крематорий

Проект АИП, подготовленный к первому чтению, также перераспределяет средства на подготовку промышленных зон. Так, промзоне «Ижорские заводы» добавят денег на развитие инженерной инфраструктуры на 2025 год (711,8 млн рублей против 705 млн рублей в бюджете на 2024–2026 годы). Финансирование на 2026 год, напротив, сократится (662,8 млн рублей против заложенных в прошлогоднем бюджете 900,8 млн рублей). Промзоне «Рыбацкое» в 2025 году планируют выделить 160,7 млн рублей на корректировку проектной документации для строительства инфраструктуры, в прошлогоднем бюджете денег заложено не было.



Средства на развитие промзоны «Ржевка» в 2025 году хотят сохранить в ранее запланированном объеме (414, 3 млн рублей). Расходов на 2026–2027 годы не предусмотрено. Но отдельными строчками в АИП внесли проектирование дорог вблизи этой территории. Также в АИП появилась строчка на проектирование строительства внутриквартального проезда в промзоне «Коломяги» — 10 млн рублей в 2026 году.

Из проекта АИП выпало проектирование строительства мукомольного комплекса. Конкурс по проекту, который возник еще во времена Валентины Матвиенко, провели в 2023 году, рассмотрение заявок было приостановлено по предписанию городского УФАС. Пока городские власти судятся с антимонопольщиками.



В программе «Развитие предпринимательства потребительского рынка» на средства АИП только один претендент. На проектирование реконструкции крематория на Шафировском проспекте в 2026 году заложили 238 млн рублей. В прошлом году такого финансирования предусмотрено не было.



Подчеркнем, в базовый проект адресной программы могут быть внесены — и наверняка будут — изменения. Он является частью проекта городского бюджета на 2025–2027 годы. Основная его часть недавно прошла через так называемые нулевые чтения с участием депутатов и чиновников. Аналогичная участь ждет проект АИП.



Николай Кудин, Ирина Корбат, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»