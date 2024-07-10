Пробный шар. «Метрострой Северной столицы» впервые отдает строительство другой компании

«Метрострой Северной столицы» отдает на субподряд строительство целого депо для новой линии подземки. Впервые из 600-миллиардного отраслевого пирога на сторону целиком уходит настолько большой кусок.
Запрос предложений на контракт по электродепо «Красносельское» рядом со станцией «Казаковская» объявили накануне. Закончить надо к осени 2029 года. Стоимость подобающая — 20,3 млрд рублей: инженерные изыскания (135 млн), проектирование (317 млн) и сама стройка (16,5 млрд) плюс НДС. При этом в городском АИП на депо заложено в полтора раза больше — 29 млрд.
Первый участок Красносельско-Калининской линии метро «Казаковская» — «Путиловская» планируют достроить в 2024 году, хотя пересадка с «Путиловской» на «Кировский завод» заработает только в 2025-м. Готовится проходка четырьмя проходческими щитами следующего участка от «Путиловской» до «Каретной». При этом идет проектирование и противоположного отрезка — от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». За «Каретную» линия пойдет к «Полюстровской-1» (через «Суворовскую-1») и далее до станции «Ручьи», где тоже должно появиться одноименное депо.
Депо является частью Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро, и в техзадание вписана также двухпутная соединительная ветвь до станции «Казаковская», которая на данный момент является первой и конечной. В списке объектов 40 позиций — склады, цеха, технические и административные здания, инженерные работы, отстойно-ремонтный корпус, пути, столовая, парковка. Архитектурные решения для такого технологического объекта — стандартные.
«Предусмотреть при проектировании возможность эксплуатации современных типов подвижного состава «НеВа», «Юбилейный», предусмотреть применение технически и экономически оптимальных типов основного технологического оборудования», — говорится в задании о самых массовых моделях петербургского метро. При этом нет ничего про «Балтийцы», которые сейчас поставляют на замену выбывающим старым вагонам по мегаконтракту на 240 млрд: в какой-то момент предполагалось, что часть этой партии перепадет и свежей Красносельско-Калининской линии, однако затем все новые пуски решили обеспечивать по отдельным контрактам.
Как и у всей отраслевой стройки, которую сейчас пытаются оживлять в Петербурге, у депо большая история проектирования. В свое время документацию подготовил «Ленгипротранс», потом ее корректировал за 60 млн по отдельному контракту от 2019 года НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология». Это было другое время, тогда предполагалось, что депо введут в 2025 году. Сроки, разумеется, неактуальны, и не только они: к нынешним торгам приложено отрицательное заключение Главгосэкспертизы на ту документацию: результаты изысканий не бьются с техрегламентами, проект — не соответствует заданию и результатам этих изысканий, смета определена недостоверно. Смольный расторг контракт с проектировщиками в одностороннем порядке год назад, но их проектные решения к нынешней тендерной документации все равно подшили.
Новые торги объявляют в совершенно новых условиях. С 2021 года у города есть полностью подконтрольный генподрядчик на строительство и реконструкцию метро — «Метрострой Северной столицы». В рамочном контракте с ним на 602 млрд числятся 37 объектов, которые уже отданы ему априори и запускаются в работу допсоглашениями к этому контракту. Внутри этого списка МССС решает, какую часть работ отдает на субподряд, но есть условие: 40% в стоимостном выражении он должен делать своими силами (а иначе зачем такой подрядчик?). До сих пор крупнейшими контрактами, где «Метрострой Северной столицы» выступал как заказчик, были инженерные работы на той же коричневой линии (5 млрд) и оранжевой (3 млрд), а также реконструкция тяговой сети на первой линии за 3 млрд. Депо «Красносельское» по стоимости превышает вдвое эти три подряда вместе взятые.
В списке из общего договора МССС с городом Красносельско-Калининская линия от «Казаковской» до «Каретной» прописана четырьмя пунктами: «"Казаковская" — «Путиловская», «Путиловская» — «Заставская», «Заставская» — «Каретная», электродепо «Красносельское». Как выглядит допсоглашение по ним, в открытых источниках не увидеть. Но титул контракта на депо намекает, что они объединены: «Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское». Электродепо "Красносельское"». В этом случае, конечно, требование о 40-процентном выполнении работ силами самого МССС соблюдается.
Но важно другое: прежние субподрядчики «Метростроя Северной столицы» — это специалисты в конкретных направлениях, какие бы крупные куски им ни отдавали: разработать проект, смонтировать платформенные двери, проложить коммуникации, расставить эскалаторы, привезти тоннелепроходческие комплексы или горноспасательное оборудование, провести отделку или горноэкологический мониторинг и т. п. Теперь на откуп отдают полный комплекс работ — от изысканий и проектирования до собственно стройки. То есть победитель торгов берет на себя функционал генподрядчика — на отдельно взятом объекте. Такое впервые, и собеседники «Фонтанки», близкие к принятию решений, считают, что это пробный шар.
О том, что в городе может появиться вторая метростроительная компания, прямо говорил спикер ЗакСа Александр Бельский, а «Фонтанка» выяснила, что некоторые переговоры с властями уже провел бенефициар группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) Руслан Байсаров. Это крупный подрядчик, занятый на строительстве БАМа, однако работающий и в метростроении в Москве и Красноярске. После перестановок в столичной мэрии слухи о передаче ему «Мосметростроя» поутихли, эту компанию на управленческом уровне соединили с «Мосинжпроектом» (у них общий гендиректор, подробнее читайте на MSK1). Однако ресурсы для экспансии на петербургский рынок остаются и у БТС-Моста, и у других крупных инфраструктурных подрядчиков.
Городские власти не устают повторять, что вопрос финансирования вторичен, главное — производственные и людские ресурсы. МССС пытается добирать и то и другое: рабочих все больше привлекают по аутсорсингу, и давно не только в Петербурге, аппаратуру выкупают или производят. Но все это не быстро, потолок возможностей виден невооруженным глазом, а планы у города настолько наполеоновские, что расходятся на мемы. Именно на этом фоне целое депо выставляют на субподряд. «Кто сюда зайдет — критически важно, — говорит собеседник «Фонтанки» в транспортно-строительном блоке. — Это будет база для будущего расширения объемов».
Заходить будет кто-то большой и с такими же большими кредитными возможностями, говорит нам конкурсная документация. «Авансы не предусмотрены, — написано там. — Не менее 50% работ должны быть выполнены собственными силами исполнителя».
Отметим, что субподряд — это форма для тех объектов, которые внесены в контракт города с «Метростроем Северной столицы». А там нет, например, южного направления подземки через Пулково до будущей «Технологической долины», и здесь город свободен в выборе генподрядчика.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»