Пробный шар. «Метрострой Северной столицы» впервые отдает строительство другой компании

Как и у всей отраслевой стройки, которую сейчас пытаются оживлять в Петербурге, у депо большая история проектирования. В свое время документацию подготовил «Ленгипротранс», потом ее корректировал за 60 млн по отдельному контракту от 2019 года НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология». Это было другое время, тогда предполагалось, что депо введут в 2025 году. Сроки, разумеется, неактуальны, и не только они: к нынешним торгам приложено отрицательное заключение Главгосэкспертизы на ту документацию: результаты изысканий не бьются с техрегламентами, проект — не соответствует заданию и результатам этих изысканий, смета определена недостоверно. Смольный расторг контракт с проектировщиками в одностороннем порядке год назад, но их проектные решения к нынешней тендерной документации все равно подшили.



Новые торги объявляют в совершенно новых условиях. С 2021 года у города есть полностью подконтрольный генподрядчик на строительство и реконструкцию метро — «Метрострой Северной столицы». В рамочном контракте с ним на 602 млрд числятся 37 объектов, которые уже отданы ему априори и запускаются в работу допсоглашениями к этому контракту. Внутри этого списка МССС решает, какую часть работ отдает на субподряд, но есть условие: 40% в стоимостном выражении он должен делать своими силами (а иначе зачем такой подрядчик?). До сих пор крупнейшими контрактами, где «Метрострой Северной столицы» выступал как заказчик, были инженерные работы на той же коричневой линии (5 млрд) и оранжевой (3 млрд), а также реконструкция тяговой сети на первой линии за 3 млрд. Депо «Красносельское» по стоимости превышает вдвое эти три подряда вместе взятые.



В списке из общего договора МССС с городом Красносельско-Калининская линия от «Казаковской» до «Каретной» прописана четырьмя пунктами: «"Казаковская" — «Путиловская», «Путиловская» — «Заставская», «Заставская» — «Каретная», электродепо «Красносельское». Как выглядит допсоглашение по ним, в открытых источниках не увидеть. Но титул контракта на депо намекает, что они объединены: «Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское». Электродепо "Красносельское"». В этом случае, конечно, требование о 40-процентном выполнении работ силами самого МССС соблюдается.



Но важно другое: прежние субподрядчики «Метростроя Северной столицы» — это специалисты в конкретных направлениях, какие бы крупные куски им ни отдавали: разработать проект, смонтировать платформенные двери, проложить коммуникации, расставить эскалаторы, привезти тоннелепроходческие комплексы или горноспасательное оборудование, провести отделку или горноэкологический мониторинг и т. п. Теперь на откуп отдают полный комплекс работ — от изысканий и проектирования до собственно стройки. То есть победитель торгов берет на себя функционал генподрядчика — на отдельно взятом объекте. Такое впервые, и собеседники «Фонтанки», близкие к принятию решений, считают, что это пробный шар.



О том, что в городе может появиться вторая метростроительная компания, прямо говорил спикер ЗакСа Александр Бельский, а «Фонтанка» выяснила, что некоторые переговоры с властями уже провел бенефициар группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) Руслан Байсаров. Это крупный подрядчик, занятый на строительстве БАМа, однако работающий и в метростроении в Москве и Красноярске. После перестановок в столичной мэрии слухи о передаче ему «Мосметростроя» поутихли, эту компанию на управленческом уровне соединили с «Мосинжпроектом» (у них общий гендиректор, подробнее читайте на MSK1). Однако ресурсы для экспансии на петербургский рынок остаются и у БТС-Моста, и у других крупных инфраструктурных подрядчиков.

