Мишустин подписал распоряжение.

Метрострой Северной столицы стал.

Если бы после этого станции метро могли бы просто появляться, было бы здорово.

Мишустину бы каждый день бы можно было бы подписывать распоряжения, только от этого новых станций НЕ прибавится!

Люди нужны рабочие и техника!

Ни того, ни другого нет!

И когда будет неизвестно!

Раз это структура ВТБ банка и так были уверены в себе, то что не набирали и не учили новый штат рабочих, что не сделали заказа на новую технику и оборудование!? У себя в кредит под смешные проценты!

А пока! Ждите! Может когда-то что-то будет!

Пока это только бумага и старые проблемы полного отсутствия всего, кроме новых клерков у кассы.