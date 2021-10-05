Как сообщает Смольный 5 октября, это дает возможность КРТИ заключить соответствующий контракт с МССС. Работы начнутся 12 октября 2021 года.
Все договоры, согласно распоряжению, должны быть заключены до 1 октября 2023 года.
В перечне объектов, который приложен к документу, продолжение существующих линий метро, а также Красносельско-Калининская; там же — реконструкция старых и строительство новых вестибюлей. Полный список — ниже.
Как заявил глава АО «МССС» Владимир Шмидт, к 12 октября завершится этап трудоустройства персонала ОАО «Метрострой» в новую компанию. «На первом этапе МССС планирует использовать производственную базу предшественника, что позволит сохранить сложившиеся производственные процессы, — сообщил он. — Однако затем с учетом планируемого увеличения объемов строительства метрополитена мы планируем расширение штата, а также закупку нового оборудования, в первую очередь горнопроходческой техники. До конца года 2021 года для выполнения работ по планируемым к заключению государственным контрактам объем закупок строительных материалов составит более 700 млн».