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«Метрострой Северной столицы» стал безальтернативным проектировщиком и строителем подземки в Петербурге

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) получило статус единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию метро в Петербурге. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Как сообщает Смольный 5 октября, это дает возможность КРТИ заключить соответствующий контракт с МССС. Работы начнутся 12 октября 2021 года.

Все договоры, согласно распоряжению, должны быть заключены до 1 октября 2023 года. 40 % работ МССС должен выполнять собственными силами.

В перечне объектов, который приложен к документу, продолжение существующих линий метро, а также Красносельско-Калининская; там же — реконструкция старых и строительство новых вестибюлей. Полный список — ниже.

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Как заявил глава АО «МССС» Владимир Шмидт, к 12 октября завершится этап трудоустройства персонала ОАО «Метрострой» в новую компанию. «На первом этапе МССС планирует использовать производственную базу предшественника, что позволит сохранить сложившиеся производственные процессы, — сообщил он. — Однако затем с учетом планируемого увеличения объемов строительства метрополитена мы планируем расширение штата, а также закупку нового оборудования, в первую очередь горнопроходческой техники. До конца года 2021 года для выполнения работ по планируемым к заключению государственным контрактам объем закупок строительных материалов составит более 700 млн».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.
«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей.

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. Чиновники утверждают, что готовы трудоустроить в МССС сотрудников «Метростроя», туда же должно перейти имущество должника, необходимое для строительства.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
какой же Позор! весь Цивилизованный мир уже на электрокары пересаживается, а Эти продолжают шахты Рыть, как в 18 веке! а об Экологии, о наших внуках Кто думать будет?
ALex1111
Интересно за 2 года они подпишут контракты на 600 млрд. Если условия что придельный срок 1 октября 2023. Какой то очень сжатый срок Распоряжения...
Danik
Мишустин подписал распоряжение.
Метрострой Северной столицы стал.
Если бы после этого станции метро могли бы просто появляться, было бы здорово.
Мишустину бы каждый день бы можно было бы подписывать распоряжения, только от этого новых станций НЕ прибавится!
Люди нужны рабочие и техника!
Ни того, ни другого нет!
И когда будет неизвестно!
Раз это структура ВТБ банка и так были уверены в себе, то что не набирали и не учили новый штат рабочих, что не сделали заказа на новую технику и оборудование!? У себя в кредит под смешные проценты!
А пока! Ждите! Может когда-то что-то будет!
Пока это только бумага и старые проблемы полного отсутствия всего, кроме новых клерков у кассы.
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