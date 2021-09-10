Петербургских метростроевцев в понедельник допустят к документам по новому месту работы

Как сообщает МССС 10 сентября, вся документация будет передана отделам персонала на местах. «Далее непосредственно на производственных площадках будут организованы медицинские осмотры, — пишет пресс-служба. — После прохождения медосмотра сотрудникам будет предложено подписать трудовые договоры». Предприятие подчеркивает, что сотрудники получат расширенный социальный пакет, включающий в себя ДМС, страхование жизни и страхование от несчастных случаев, доплаты по больничному листу и различные стимулирующие мероприятия.
«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей
Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. За день до того, как в «Метрострое» ввели конкурсное управление, представители Смольного в очередной раз встретились с работниками предприятия и гарантировали их трудоустройство в новой компании.