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Петербургских метростроевцев в понедельник допустят к документам по новому месту работы

С 13 сентября сотрудники «Метростроя» в Петербурге начнут ознакомление с внутренними нормативными актами АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Это необходимый этап для перехода на новое место работы.

Как сообщает МССС 10 сентября, вся документация будет передана отделам персонала на местах. «Далее непосредственно на производственных площадках будут организованы медицинские осмотры, — пишет пресс-служба. — После прохождения медосмотра сотрудникам будет предложено подписать трудовые договоры». Предприятие подчеркивает, что сотрудники получат расширенный социальный пакет, включающий в себя ДМС, страхование жизни и страхование от несчастных случаев, доплаты по больничному листу и различные стимулирующие мероприятия.

«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. За день до того, как в «Метрострое» ввели конкурсное управление, представители Смольного в очередной раз встретились с работниками предприятия и гарантировали их трудоустройство в новой компании.

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