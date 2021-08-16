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Путин поручил Мишустину определить единственного поставщика по строительству петербургского метро

Президент Владимир Путин направил поручение главе правительства Михаилу Мишустину определить единственного поставщика по проектированию, реконструкции и строительству метрополитена в Петербурге. Ранее губернатор Александр Беглов просил о таком статусе для «Метростроя Северной столицы».

По данным «Фонтанки», поручение подписано 16 августа, срок исполнения — 1 октября. Правительство должно также установить предельную дату, на которую должны быть заключены контракты, — 1 октября 2023 года. Кроме того, будет предусмотрена возможность привлекать субподрядчиков, но при этом определен объем работ, которые единственный поставщик должен будет выполнять сам.

Напомним, решения правительства по этому вопросу несколько месяцев ждут в Смольном и в компании «Метрострой Северной столицы» (МСС). Это совместное предприятие города и ВТБ, которое, по замыслу чиновников, должно заместить старый «Метрострой», находящийся в предбанкротном состоянии. Губернатор Александр Беглов и глава банка Андрей Костин обратились к президенту с соответствующей просьбой еще в ноябре 2020 года. Предполагается, что именно статус единственного поставщика позволит новой компании оперативно получить строительные контракты. МСС, в свою очередь, должен выступить в качестве главного кредитора в управляемом банкротстве «Метростроя» и принять к себе на работу его сотрудников.

При этом ситуация внутри старого «Метростроя» остается напряженной. Город заявил об отстранении Ивана Каргина с должности гендиректора, а совет директоров избрал в качестве врио руководителя Алексея Старкова. Однако ни Каргин, ни члены его команды не признают легитимность этого решения и самого собрания совета по такому вопросу.

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Комментарии (13)

264940801
Главным станет тот кто курировал строительство Беговой перед ЧМ. Уж больно он затих и пока негде не всплывал.
BobCat2
Сами не можем решить такой важный вопрос? Интересно, а если даже после этого не справятся, то кого просить? Может Меркель написать, или Байдену? Или вот можно позвать новых друзей из Афганистана - думаю они меньше чем за день все решат, да еще и сфоткаются в кресле губернатора.
aborigenSPB
С тем, кто будет пилить бюджетные деньги, всё понятно. Остаётся вопрос: а строить то, кто будет!!!
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