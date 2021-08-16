Путин поручил Мишустину определить единственного поставщика по строительству петербургского метро

По данным «Фонтанки», поручение подписано 16 августа, срок исполнения — 1 октября. Правительство должно также установить предельную дату, на которую должны быть заключены контракты, — 1 октября 2023 года. Кроме того, будет предусмотрена возможность привлекать субподрядчиков, но при этом определен объем работ, которые единственный поставщик должен будет выполнять сам.



Напомним, решения правительства по этому вопросу несколько месяцев ждут в Смольном и в компании «Метрострой Северной столицы» (МСС). Это совместное предприятие города и ВТБ, которое, по замыслу чиновников, должно заместить старый «Метрострой», находящийся в предбанкротном состоянии. Губернатор Александр Беглов и глава банка Андрей Костин обратились к президенту с соответствующей просьбой еще в ноябре 2020 года. Предполагается, что именно статус единственного поставщика позволит новой компании оперативно получить строительные контракты. МСС, в свою очередь, должен выступить в качестве главного кредитора в управляемом банкротстве «Метростроя» и принять к себе на работу его сотрудников.

