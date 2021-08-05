Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Около часа дня 4 августа в пустой, подчеркнем, кабинет генерального директора «Метростроя» вошли несколько человек. Главными действующими лицами были вице-губернатор Максим Соколов, замглавы КИО, председатель совета директоров компании Алексей Герман и замдиректора Алексей Старков. Позже за стол пригласили и других сотрудников, включая представителей профсоюза. Лишних не звали. Это, в общем-то, было Учредительное собрание.



С учетом административного шторма, в который угодил «Метрострой», приходится каждый день выяснять заново: кто стоит за штурвалом в настоящий момент и кто готовит блюда на камбузе пресс-службы. Очередная смена власти понятна по сообщению на сайте от 5 августа: «Генеральный директор ОАО «Метрострой» Иван Каргин временно отстранен от занимаемой должности по причине отсутствия необходимого допуска к государственной тайне. Обязанности генерального директора в данный момент исполняет Алексей Старков».



Увертюра



«Фонтанка», что называется, в онлайн-режиме следит за дворцовыми переворотами в пока еще единственной метростроительной организации города в течение последней пары лет. Если коротко: в конце 2019 года начинается затяжная история с уголовными делами гендиректора и одного из основных совладельцев Николая Александрова. В его кресло пересаживается бывший председатель смольнинского КРТИ Сергей Харлашкин. В феврале 2020 года арбитраж вводит в компании процедуру наблюдения, контекст меняется, появляются новые игроки: в городе возникают «Метротрансстрой» Геннадия Тимченко и «Метрострой Северной столицы» (МСС) от ВТБ. Направления работы принципиально разные: выходец из структур Тимченко перекупает акции у семьи Александровых и пытается возглавить старую компанию; детище ВТБ переходит в статус совместного с городом предприятия и замещает собой находящийся в предбанкротном состоянии «Метрострой».



Корпоративный конфликт в «Метрострое» и уход Харлашкина привели к тому, что компания вообще несколько месяцев находилась в анабиозе — без избранного совета директоров и руководителя. При этом продолжала как-то строить оранжевую и коричневую линии метро, функции гендиректора, по доверенности от Харлашкина, исполнял заместитель и главный инженер Алексей Старков. Продравшись через арбитражный репей, Смольный в начале 2021 года все же «выбрал» «Метрострою» новый совет директоров: люди из команды Александрова выбыли, подавляющая часть руководящего состава представляет город. В том числе — Иван Каргин, бывший заместитель Харлашкина в КРТИ. Его же сделали и гендиректором.



Логика была понятна: город не собирается тянуть из болота «раскоряку» «Метрострой» (за отраслевой мем традиционная благодарность губернатору). «Если спасать предприятие, в любом случае надо доставать откуда-то двадцатку (20 млрд рублей. — Прим. ред.), — заявлял высокопоставленный источник в правительстве. — Либо заручиться поддержкой ВТБ, получить чистую компанию, проконтролировать банкротство «Метростроя» и распределение его технической базы. Как вы думаете?»



Как зеленая линия когда-нибудь должна встретиться с фиолетовой в районе Планерной, так и два сюжета, по мысли чиновников, должны объединиться осенью в один: МСС получает статус единственного поставщика, каким-то образом все же обзаводится необходимыми лицензиями, принимает себе в штат сотрудников «Метростроя», использует его технику и далее берет всю подземку на себя. В «Метрострое» — ставленник Смольного, изначально назначенный, чтобы проконтролировать агонию предприятия; в МСС — 65% городского участия и почти наверняка роль главного кредитора «Метростроя» при банкротстве. То есть налицо — единый центр принятия решений. Казалось бы, что могло пойти не так?



Кульминация



У О. Генри есть рассказ «Гнусный обманщик» (ничего личного, просто название). По сюжету, молодого убийцу пристраивают в богатую семью под видом вернувшегося блудного сына (которого парень, к слову, на самом деле и прикончил). Организатор этой комбинации ждет легких денег от счастливой матери, а их все нет. В какой-то момент он приходит к своему протеже и видит странное: тот вышел из-под контроля и обзавелся собственными сентиментальными соображениями. Денег не будет, он остается в семье.



Это к тому, что в середине июля появляется письмо главы КРТИ в комитет имущественных отношений, который представляет город в акционерном капитале «Метростроя»: поддержите отстранение Каргина и назначение Старкова.



В начале августа Алексей Герман просто уведомляет Каргина, что тот отстранен со 2-го числа. Причина экзотическая: у гендиректора спустя несколько месяцев не оказалось оформленного в должном порядке допуска к гостайне. Сколько в этом недоразумении может быть спрятано уголовных дел, вопрос риторический. Но может быть, и нисколько: пресс-служба предприятия — а на тот момент так себя называл Алексей Хорьков — сообщила, что считает это решение необоснованным, а Каргин остается на своем месте.



Следует ответный удар: то ли отстраненный, то ли нет директор сообщает об отмене доверенностей, которые позволяли Старкову претендовать на его место. Потом и вовсе возникает соглашение о расторжении трудового договора со Старковым и соответствующий приказ, подписанный им и Каргиным.



«Это бунт», — звучит на Загородном и в Смольном. В «Метрострой» выезжают вице-губернатор Соколов и гендиректор МСС Шмидт. «Правительство Санкт-Петербурга имеет контрольный пакет акций [в МСС], а это значит, что весь переходный процесс будет планомерным, продуманным и управляемым, — заявляет чиновник. — Помимо финансовых и кадровых вопросов будем оперативно решать проблему закупки стройматериалов... Уверен, сообща этот переходный период мы пройдем безболезненно и без потерь».



Безболезненно не получается. Тут же появляется коллективное письмо — за подписью нескольких сотрудников предприятия и недавно назначенного советника гендиректора Ярослава Мельникова: «Ситуация с банкротством нашего предприятия — это не что иное, как искусственное явление, целью которого является передел собственности в худших традициях 1990-х». Подписанты выражают полную поддержку Каргину. Соколов, уже как на работу, снова едет к Витебскому вокзалу 4 августа и снова встречается с работниками «Метростроя». Старкова публично вводят в кабинет гендиректора, пусть он там и не остается, а предпочитает работать за своим столом.



Кода



Алексей Хорьков, который был рупором «революционного» движения, перестает выходить на связь; у пресс-службы, которая отчитывается по итогам встречи, меняется интонация. Помимо ритуальных заявлений (встретились — обсудили) есть и важное: «По словам сотрудников, многие из них не владели достоверной информацией о будущем предприятия». Пока неясно, как это повлияет на окончательный перечень подписантов обращения, которое ушло на 12 адресов, вплоть до президента.



«Правительство города не допустит ситуации, чтобы город потерял уникальный коллектив метростроителей. Любые попытки дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться», — это уже ближе к теме. «Фонтанка» рассказывала, как радикально обновился состав советников и заместителей Каргина незадолго до того, как все стали кидаться друг в друга приказами об увольнении. По данным издания, на сегодняшний момент компанию покинул Андрей Курин. Ярослав Мельников остается советником; однако его функционал усечен до исполнения распоряжений гендиректора, как и у ряда заместителей директора.



С последним — интересно. Каргин временно отстранен, заявляет пресс-служба, а соглашение об увольнении Старкова недействительно, так что он — врио. Кадровая перестановка поддержана курирующим вице-губернатором Соколовым.



Однако уже 5 августа возникает очередное нотариально заверенное распоряжение за подписью Каргина: опять-таки отзыв доверенностей у Старкова. «Фонтанке» Каргин сообщил, что по-прежнему не считает себя отстраненным, так как отсутствие допуска к гостайне не может служить для этого достаточным основанием. При этом он затруднился назвать причины своей опалы и подчеркнул, что считает создание нового совместного предприятия города и ВТБ правильным решением.



«Одна из первоочередных задач в настоящее время — своевременная выплата заработной платы сотрудникам предприятия, — сообщили в аппарате Максима Соколова. — На данный момент она производится в соответствии с графиком. Достичь этого удалось благодаря своевременным мерам, предпринятым правительством Санкт-Петербурга. Еще одна из важных задач — недопущение остановки работ по строительству станций и новых линий метро путем изыскания дополнительных финансовых средств на приобретение новых строительных материалов. Если будет необходимо, вице-губернатор готов встретиться с поставщиками материалов лично».



Третья цель — гарантированный переход трудового коллектива с выплатой всех положенных компенсаций. Максим Соколов пообещал, что все сотрудники, желающие перейти в АО «Метрострой Северной столицы», будут приняты на работу без прерывания трудового стажа.



Автор просит прощения у читателя за то, что населил его кругозор таким количеством новых персонажей. И сожалеет о том, что новости метростроения в Петербурге на данный момент выглядят таким образом. Напомним, в программе развития городской подземки — 12 новых станций за 12 лет. Сравнение тривиальное, но очень уж своевременно: накануне стало известно, что в Москве на 2021 год намечен ввод 10 станций Большой кольцевой линии.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»