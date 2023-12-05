В Петербурге ищут место для станции метро «Суворовская-1». В сквере не прижилась

В Петербурге пришлось подбирать новое место для вестибюля будущей станции метро «Суворовская-1». Первое не понравилось КГИОП.
Информация о коллизии содержится в одном из недавно разработанных проектов постановления городского правительства. «Суворовская-1» должна стать пересадочной с Красносельско-Калининской линии на Адмиралтейско-Охтинскую линию. Идет подготовка документации по планировке территории, работу выполнял Научно исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», речь идет обо всем участке линии до станции «Обводный канал – 2» («Каретная») до станции «Полюстровский проспект – 1».
«КРТИ получен отказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в согласовании <…> в том числе по причине расположения станции «Суворовская-1» на территории исторических зеленых насаждений (сквер во дворе дома 61, литера А, по Суворовскому проспекту), которые подлежат охране, — говорится в документе. — С учетом данного обстоятельства КРТИ в рамках общественных обсуждений проекта Генплана направлено в КГА в составе материалов комплексной заявки по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и объектов предложение, в том числе по размещению вестибюля станции «Суворовская-1» на земельном участке по адресу: Кирочная улица, участок 1, кадастровый номер: 78:31:0111901:8».
Напомним, сейчас документация по проекту планировки для участка линии от «Каретной» до «Полюстровской-1» разрабатывается на основании нового распоряжения КГА. Его протяженность — около 7 км, он включает станцию «Суворовская-1», которая должна быть построена до 2030 года.
В то же время предыдущий участок «Путиловская» — «Каретная» начнут активно строить в ближайшие месяцы, там в тестовом режиме запустили проходческий щит. Предполагается, что всего четыре щита пойдут навстречу друг друг со стороны «Путиловской» и «Каретной».