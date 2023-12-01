В Петербурге заявили о начале строительства нового участка метро. Там тестируют проходческий щит

Смольный сообщил о начале строительства участка коричневой линии метро до станции «Каретная». Пока речь только о тестовом запуске проходческого комплекса.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, на тестовом запуске присутствовал глава города Александр Беглов. Сам щит — еще 1989 года производства, раньше его применял старый «Метрострой».
Всего задействуют 4 щита, включая новый, который сейчас изготавливают на Обуховском заводе. «Щиты попарно пойдут навстречу друг другу. Такая технология значительно ускорит проходку тоннеля», — говорится в сообщении. Это запланировано на следующий год.
Напомним, на участке линии от «Путиловской» до «Каретной» будет еще три станции: «Броневая», «Заставская» и «Боровая», его протяжённость — порядка 7 километров.
При этом положительного заключения Главгосэкспертизы на проект, чтобы действительно начать строительство, еще ждут. «Фонтанка» рассказывала, каким необычным коллективом он создается. Сейчас строится первый участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Несмотря на все трудности, Смольный рассчитывает сдать его в 2024 году. Одновременно проектируется участок до «Сосновой Поляны», для участка за «Каретную» выдали задание на планировку.