В Петербурге заявили о начале строительства нового участка метро. Там тестируют проходческий щит

Смольный сообщил о начале строительства участка коричневой линии метро до станции «Каретная». Пока речь только о тестовом запуске проходческого комплекса.



Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, на тестовом запуске присутствовал глава города Александр Беглов. Сам щит — еще 1989 года производства, раньше его применял старый «Метрострой».

Всего задействуют 4 щита, включая новый, который сейчас изготавливают на Обуховском заводе. «Щиты попарно пойдут навстречу друг другу. Такая технология значительно ускорит проходку тоннеля», — говорится в сообщении. Это запланировано на следующий год.