Подземляне. К проектированию петербургского метро подключается известная музыкальная фамилия

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый крупный контракт на проектирование метро в Петербурге в конечном итоге может получить дополнительного исполнителя. Исполнителя во всех смыслах слова.



«Фонтанка» пригляделась к новому лицу петербургского метростроения и разглядела в нем знакомые, пусть и неожиданные, черты. Но обо всем по порядку.



Конкурс Торги на проектирование Красносельско-Калининской линии метро до станции «Каретная» пришлось проводить дважды. В первый раз в лот упаковали только работы 2023 года и нереальные, с точки зрения участников рынка, сроки и стоимость. В итоге на конкурс никто предсказуемо не заявился. Со второго захода все сделали как надо: 1,8 млрд рублей, разработка проектной и рабочей документации — до осени 2026 года. Контракт выиграл один из двух традиционных проектировщиков подземки в Петербурге — «Метрогипротранс» (МГТ).



Речь идет об участке метро от строящейся «Путиловской» до станции «Каретная» («Обводный канал-2») с промежуточными станциями «Броневая», «Заставская» и «Боровая». В отраслевой схеме он заявлен на 2029 год, в АИП указана стоимость — 127,5 млрд. Это сложный участок с пересадочными станциями. Центр города не позволяет прокладывать его на уровне мелкого залегания, это будет глубокий тоннель.

Традиционный конкурент МГТ — «Ленметрогипротранс» не пришел на запрос котировок. «Фонтанка» писала об их сложных взаимоотношениях, несмотря на необходимость работать на одних и тех же объектах. Если коротко: это всегда соревнование на конкурсах, а после них очень часто споры в ФАС и в судах. И вот ЛМГТ почему-то отошел в сторону в самом крупном конкурсе за много лет, словно уступая место.



Зато с МГТ боролся неожиданный участник — московское ООО «Бустрен РМ». Оно скинуло цену до 1,7 млрд, «Метрогипротранс» — до 1,6 млрд. С учетом несравнимо большего опыта взвешивать эти предложения было несложно. Но «Фонтанка» предполагает, что подведение итогов оказалось не точкой, а запятой. Поэтому мы решили выяснить подробности о новом для Петербурга игроке.



Бустрен ООО «Бустрен РМ» образовалось в 2013 году как российское представительство испанской Bustren, которая работала в Европе, и в Мадриде в частности. В Москве предприятие проектировало по заказу «Мосинжпроекта» на Большой кольцевой и Кожуховской линиях, директором был и остается Сергей Грошиков, совладелец еще нескольких компаний — «Констракшен Аэро», «Метростиль» и других.



В 2016 году ныне вице-премьер, а тогда заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил: «К сожалению, из-за колебаний курсов валют мы прекращаем сотрудничество с испанскими проектировщиками метро». С тех пор финансовые показатели компании не впечатляли. В 2017 году Сергей Грошиков создал ООО «Бустрен», которое и вошло в капитал «Бустрен РМ». Судя по его комментарию «Фонтанке», испанцы тоже никуда не уходили вплоть до 2022-го.



В прошлом году все изменилось. Основным владельцем «Бустрена РМ» оказалась молодая компания с традиционным названием «Стройпроект». Она на 41% принадлежит все тому же Грошикову, на 10% — президенту петербургской федерации тхэквондо Игорю Марину, а в остальном — ООО «ВСК Проект Групп». Последним владеет и руководит предприниматель с заметной фамилией — Константин Колосс. По итогам года «Бустрен РМ» ушел в убыток, среднесписочная численность его сотрудников, по СПАРК, — 2 человека, но именно после появления нового собственника компания и сделала яркую попытку зайти на петербургский рынок проектирования подземки.



Сама «ВСК Проект Групп» создана меньше года назад и связями обрасти не сумела. Но Константин Колосс владел и владеет и другими компаниями, не связанными со строительством метро. Одна из них — небольшое ООО «Трансэкохим», зарегистрированное в Москве по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 4. Судя по фото с панорам «Яндекс.Карт», это не самый респектабельный бизнес-центр, больше похоже на шиномонтаж.

Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





Специфика конкретно этого адреса в том, что соседями Константина Колосса являются две компании, принадлежащие семье, чья фамилия ничего не скажет большей части читателей. Однако в светской хронике в СМИ именно такой девичьей фамилией наделили невесту известного певца Владимира Киселева-младшего. Того, который носит сценический псевдоним ВладиМир (многие вспомнят его клип 2015 года, посвященный президенту).



Его брат — певец ЮрКисс, а отец — один из создателей группы «Земляне» и основатель Русской медиагруппы Владимир Киселев. Киселев-старший недавно инициировал выплату со стороны звезд эстрады по миллиону рублей за подбитые танки ВСУ.





Если приглядеться к данным СПАРК, можно заметить повторение ИНН сразу по двум женским фамилиям, одна из которых — Киселева, и предположить, что это не совпадение. «Фонтанка», смущаясь от экстравагантности вопроса, задала его собеседникам, близким к строительному блоку Смольного и понимающим, кто лично участвует в совещаниях с заказчиком со стороны потенциального подрядчика. К удивлению, они не рассмеялись. Подробно что-то объяснять не стали.



Молчание «Фонтанка» решила идти по принципу старшинства. Сразу дозвониться по известным ей телефонам Владимира Киселева-старшего не удалось. Вскоре с одного из них перезвонили, мужчина подтвердил, что корреспондент говорит с Киселевым, но после вопроса общение не задалось. «Вы шпион?» — первым делом спросил собеседник, хотя вопросу, как показалось, не удивился. После этого он настоял на письменном запросе, который «Фонтанка» и отправила в РМГ, уточнив у секретаря по телефону, точно ли он дойдет до Владимира Киселева.



Владимир Киселев-младший по телефону тоже выслушал вопрос про проектирование метро в Петербурге, ни разу не прервав удивленной репликой, и ответил как положено: «Мы рассмотрим ваш запрос, я не могу сейчас говорить».



Ускорить процесс «Фонтанка» попыталась через пресс-службу РМГ. Там уже были в курсе запроса и обещали оперативно переговорить с Владимиром Киселевым-младшим, но с тех пор на связь не выходили.



Сергей Грошиков подтвердил, что в «Бустрен РМ» «пришел новый собственник, но это никак не Владимир Киселев» («Фонтанка» выше писала, что Киселева действительно нет в структуре собственников). Константин Колосс взял трубку, поздоровался, но затем услышал название «Фонтанка»; вероятно, вооруженный к этому моменту каким-то знанием, он тут же хмыкнул и положил трубку.



Разговор с главой КРТИ, который курирует метростроение, Александром Федотовым, был более эмоциональным. «Я официальных документов никаких не видел. Как я могу пояснить, не зная официальную версию? — ответил он. — То, что вы озвучили, — это коммерческое какое-то взаимодействие. А я-то госслужащий, что вы хотите от меня? Если коммерческие организации завтра захотят лететь в космос, мы же не имеем права им запрещать». Добавим, «Фонтанка» звонила только тем, кто, по ее данным, не понаслышке знает о переговорщиках компании «Бустрен РМ».



Что дальше

История «Бустрен РМ» и коричневой линии метро, возможно, не окончена. В теории компания может все же получить доступ к части контракта по той или иной схеме. Заставить МГТ делиться лотом никто не может, но собеседники «Фонтанки», по их признанию, не удивятся, если «Метрогипротранс» пойдет на контакт. В самом МГТ добиться комментариев не получилось.



В «Метрострое Северной столицы», который является заказчиком работ по проектированию, говорят, что потенциальный субподряд — это дело исполнителя контракта, который в полной мере и несет ответственность перед МССС.



Добавим, участок до «Каретной» может оказаться только пробным камнем. Параллельно МГТ сейчас ведет проектирование коричневой линии в сторону Сосновой Поляны; «Метрострой Северной столицы» готовится заказывать проекты метро до Кудрово с депо «Правобережное», до «Морского фасада», а также проект выхода с «Театральной». «На следующие конкурсы, которые будут, мы, конечно, будем выдвигаться», — сообщил «Фонтанке» о планах «Бустрен РМ» Сергей Грошиков.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»