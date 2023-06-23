В Петербурге вручили первые миллионы от Лепса и Баскова за подбитые танки Leopard

В Петербурге в 442-й окружном военном клиническом госпитале Минобороны прошла церемония передачи сертификатов на общую сумму 3 млн 400 тысяч рублей военнослужащим РФ, которые сумели уничтожить технику ВСУ. На церемонии присутствовал полковник Минобороны Сергей Коваленко. Непонятно, кто именно получил деньги, сообщает 23 июня с мероприятия корреспондент «Фонтанки».

«Как бы это ни было банально, но деньги — это то, что очень помогает в жизни, поэтому очень благодарны артистам, прежде всего Григорию Лепсу, Николаю Баскову, которые поддержали [идею владельца «Русской медиагруппы»] Владимира Киселева. Мы, как «Русская медиагруппа», «Русское радио», делаем все, чтобы таких людей стало больше», — заявил ведущий церемонии.

По его словам, вручение проходит публично, чтобы развеять сомнения о том, дойдут ли собранные деньги до адресата.



«Мы вручаем четыре сертификата. Два из них — по миллиону рублей, два из них — по 700 тысяч рублей за подбитую тяжелую бронетехнику», — объявила ведущая церемонии.

