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    В Петербурге вручили первые миллионы от Лепса и Баскова за подбитые танки Leopard

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    В Петербурге в 442-й окружном военном клиническом госпитале Минобороны прошла церемония передачи сертификатов на общую сумму 3 млн 400 тысяч рублей военнослужащим РФ, которые сумели уничтожить технику ВСУ. На церемонии присутствовал полковник Минобороны Сергей Коваленко. Непонятно, кто именно получил деньги, сообщает 23 июня с мероприятия корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Как бы это ни было банально, но деньги — это то, что очень помогает в жизни, поэтому очень благодарны артистам, прежде всего Григорию Лепсу, Николаю Баскову, которые поддержали [идею владельца «Русской медиагруппы»] Владимира Киселева. Мы, как «Русская медиагруппа», «Русское радио», делаем все, чтобы таких людей стало больше», — заявил ведущий церемонии.

    По его словам, вручение проходит публично, чтобы развеять сомнения о том, дойдут ли собранные деньги до адресата.

    «Мы вручаем четыре сертификата. Два из них — по миллиону рублей, два из них — по 700 тысяч рублей за подбитую тяжелую бронетехнику», — объявила ведущая церемонии.

    Как ранее писала «Фонтанка», во время выступления на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день Петербургского экономического форума Григорий Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить за подбитые танки ВСУ по миллиону. Автором идеи был владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

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    Комментарии 46

    Гость23 Июн 2023 в 16:10
    ух, лахта резвится )
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