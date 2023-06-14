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    По миллиону от Лепса с Басковым за «Леопарда». Звезды эстрады собрались платить за подбитые украинские танки

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    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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    Звезды российской эстрады сделали неожиданное объявление во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы», состоявшегося в «нулевой день ПМЭФ-2023». Николай Басков сотоварищи будут платить по миллиону рублей всем, кто подобьет танки модели «Леопард».


    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Басков и его коллега Григорий Лепс вечером 14 июня говорили не только за себя. В их команду входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. Впоследствии выяснилось, что к ним в их начинании присоединится и певец Юрий Антонов, который был главным музыкальным гостем мероприятия.

    «Фонтанка.ру»

    «По миллиону рублей, кто подобьет танк «Леопард» или «Леопард-2», — заявил Басков. — Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе».


    «Фонтанке» Басков уточнил, что это совместное решение с Минобороны и «Русской медиагруппой».

    Фонтанка.ру

    Григорий Лепс в свою очередь подчеркнул, что сам он не может осуждать тех коллег, которые не участвуют в выплатах, так как «это личное дело каждого человека».

    «Фонтанка.ру»

    Это не первый раз, когда публично объявляется награда за подбитую в ходе боевых действий технику. Ранее о том, что предприниматели создают соответствующие фонды, рассказывал, в частности, актер Иван Охлобыстин и сенатор Александр Карелин. В январе глава Забайкальского края подписал постановление о единовременных выплатах за захваченный «Леопард» в 3 миллиона, а за уничтоженный — в 1 миллион.


    Напомним, 6 июня Минобороны отчиталось об уничтожении восьми танков «Леопард» производства ФРГ на Южно-Донецком направлении.

    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

    Министерство обороны Германии объявило о поставке танков Leopard 1 A5 для ВСУ в феврале 2023 года. Тогда Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины. Ранее Польша выражала готовность направить Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

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    Комментарии 46

    Гость15 Июн 2023 в 00:03
    Закусывать надо !
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