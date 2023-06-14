По миллиону от Лепса с Басковым за «Леопарда». Звезды эстрады собрались платить за подбитые украинские танки

Звезды российской эстрады сделали неожиданное объявление во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы», состоявшегося в «нулевой день ПМЭФ-2023 ». Николай Басков сотоварищи будут платить по миллиону рублей всем, кто подобьет танки модели «Леопард».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Басков и его коллега Григорий Лепс вечером 14 июня говорили не только за себя. В их команду входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. Впоследствии выяснилось, что к ним в их начинании присоединится и певец Юрий Антонов, который был главным музыкальным гостем мероприятия.

«По миллиону рублей, кто подобьет танк «Леопард» или « Леопард-2 », — заявил Басков. — Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе».





«Фонтанке» Басков уточнил, что это совместное решение с Минобороны и «Русской медиагруппой».