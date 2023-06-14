По миллиону от Лепса с Басковым за «Леопарда». Звезды эстрады собрались платить за подбитые украинские танки

Звезды российской эстрады сделали неожиданное объявление во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы», состоявшегося в «нулевой день
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Басков и его коллега Григорий Лепс вечером 14 июня говорили не только за себя. В их команду входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. Впоследствии выяснилось, что к ним в их начинании присоединится и певец Юрий Антонов, который был главным музыкальным гостем мероприятия.
«Фонтанка.ру»
«По миллиону рублей, кто подобьет танк «Леопард» или «
«Фонтанке» Басков уточнил, что это совместное решение с Минобороны и «Русской медиагруппой».
Григорий Лепс в свою очередь подчеркнул, что сам он не может осуждать тех коллег, которые не участвуют в выплатах, так как «это личное дело каждого человека».
«Фонтанка.ру»
Это не первый раз, когда публично объявляется награда за подбитую в ходе боевых действий технику. Ранее о том, что предприниматели создают соответствующие фонды, рассказывал, в частности, актер Иван Охлобыстин и сенатор Александр Карелин. В январе глава Забайкальского края подписал постановление о единовременных выплатах за захваченный «Леопард» в 3 миллиона, а за уничтоженный — в 1 миллион.
Напомним, 6 июня Минобороны отчиталось об уничтожении восьми танков «Леопард» производства ФРГ на Южно-Донецком направлении.