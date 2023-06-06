Минобороны РФ: за пятое июня уничтожено 8 танков «Leopard»

Министерство обороны России сообщает об уничтожении на Южно-Донецком направлении 8 танков «Леопард», об этом заявлено в официальной сводке СВО за 5 июня.



«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.



Напомним, Министерство обороны Германии объявило о поставке танков Leopard 1 A5 для ВСУ в феврале 2023. Тогда Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.