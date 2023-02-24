В Минобороны Польши заявили, что их «Леопарды» уже на Украине

Отправленные Польшей танки Leopard уже прибыли на Украину. Об этом 24 февраля заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.



По его словам, танки попали на Украину в пятницу. Польский премьер Матеуш Моравецкий уточнил, что первая переданная Киеву партия включает четыре танка Leopard.

Ранее Варшава выражала готовность направить соседней стране до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.



Вопрос поставок немецких «Леопардов» странами НАТО для Киева долго обсуждался союзниками, в частности, из-за позиции Берлина, который не хотел направлять свои танки против России до того, как американцы не отправят Украине танки Abrams. И все же ФРГ смягчила позицию, разрешив союзникам поставлять Leopard Украине. Правительство Германии в начале февраля заявило, что выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.

