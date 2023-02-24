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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны Польши заявили, что их «Леопарды» уже на Украине

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    14 комментариев

    Отправленные Польшей танки Leopard уже прибыли на Украину. Об этом 24 февраля заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

    По его словам, танки попали на Украину в пятницу. Польский премьер Матеуш Моравецкий уточнил, что первая переданная Киеву партия включает четыре танка Leopard.

    Ранее Варшава выражала готовность направить соседней стране до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

    Вопрос поставок немецких «Леопардов» странами НАТО для Киева долго обсуждался союзниками, в частности, из-за позиции Берлина, который не хотел направлять свои танки против России до того, как американцы не отправят Украине танки Abrams. И все же ФРГ смягчила позицию, разрешив союзникам поставлять Leopard Украине. Правительство Германии в начале февраля заявило, что выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.

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    Комментарии 14

    Гость24 Фев 2023 в 17:57
    Ух ты! Целых четыре!!!!))
    +0−0
    Гость24 Фев 2023 в 17:26
    Да ну? Целых 4?)))
    +0−1
    Memory1724 Фев 2023 в 17:09
    Гойда!
    +0−0
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