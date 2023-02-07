Теперь официально. Минобороны Германии заявило о том, сколько танков и когда поставит Украине

Министерство обороны Германии официально объявило о поставке танков Leopard 1 A5. В ведомстве отметили, что решение было принято несколькими днями ранее, однако шло завершение формальностей.
«Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины. Сколько будет реально поставлено, зависит от необходимых работ», — говорится в сообщении немецкого Минобороны.
Поставки «Леопардов» на Украину начнутся в течение нескольких месяцев. Об этом Минобороны Германии заявило в другом сообщении. Согласно ему, отремонтированные Leopard 1 A5 предоставят Дания, Германия и Нидерланды. Их вытащат из промышленных запасов, а к танкам добавят комплект запчастей и боеприпасы.
Отмечается, что в программу поставок из Дании, Германии и Нидерландов войдут не менее 100 отремонтированных танков.
Поставки Leopard на Украину: что известно
О том, какое количество танков немецкое правительство готово предоставить Киеву, стало известно вечером 7 февраля. Der Spiegel назвал ту же цифру, что и официально Минобороны Германии, — 178 Leopard 1. Отмечалось, что поставка одобрена Федеральным советом безопасности.
Первые 20–25 «Леопардов» собираются передать уже в 2023 году, добавлял Reuters со ссылкой на исполнительного директора концерна Rheinmetall. Однако большинство поступят в распоряжение Киева не раньше 2024-го.
Поскольку Leopard 1 уже снят с производства, перед отправкой их собираются ремонтировать. На вооружении у Западной Германии танк стоял в 60–70-х годах прошлого века. После его заменил «Леопард-2». При этом страны Запада планируют не ограничиваться предоставлением устаревшей модификации. В январе они обязались поставить Украине более сотни Leopard 2. Один из них уже отправила Канада.
О том, что думают специалисты о тяжелых танках «Леопард-2», читайте здесь.