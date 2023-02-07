Теперь официально. Минобороны Германии заявило о том, сколько танков и когда поставит Украине

Министерство обороны Германии официально объявило о поставке танков Leopard 1 A5. В ведомстве отметили, что решение было принято несколькими днями ранее, однако шло завершение формальностей.

«Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины. Сколько будет реально поставлено, зависит от необходимых работ», — говорится в сообщении немецкого Минобороны. Поставки «Леопардов» на Украину начнутся в течение нескольких месяцев. Об этом Минобороны Германии заявило в другом сообщении. Согласно ему, отремонтированные Leopard 1 A5 предоставят Дания, Германия и Нидерланды. Их вытащат из промышленных запасов, а к танкам добавят комплект запчастей и боеприпасы.

Отмечается, что в программу поставок из Дании, Германии и Нидерландов войдут не менее 100 отремонтированных танков.

Поставки Leopard на Украину: что известно О том, какое количество танков немецкое правительство готово предоставить Киеву, стало известно вечером 7 февраля. Der Spiegel назвал ту же цифру, что и официально Минобороны Германии, — 178 Leopard 1. Отмечалось, что поставка одобрена Федеральным советом безопасности. Первые 20–25 «Леопардов» собираются передать уже в 2023 году, добавлял Reuters со ссылкой на исполнительного директора концерна Rheinmetall. Однако большинство поступят в распоряжение Киева не раньше 2024-го.