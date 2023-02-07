Der Spiegel: ФРГ одобрила поставку Украине 178 танков Leopard 1

Германия отправит на Украину 178 боевых танков Leopard 1. Поставку одобрил Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных и внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, пишет 7 февраля Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.



Боевые машины передадут из запасов промышленности. Как утверждает Reuters со ссылкой на исполнительного директора концерна Rheinmetall, поставка первых 20–25 танков Leopard 1 состоится в 2023 году. Однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года.

