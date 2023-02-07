    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    Der Spiegel: ФРГ одобрила поставку Украине 178 танков Leopard 1

    2595
    10 комментариев

    Германия отправит на Украину 178 боевых танков Leopard 1. Поставку одобрил Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных и внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, пишет 7 февраля Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

    Боевые машины передадут из запасов промышленности. Как утверждает Reuters со ссылкой на исполнительного директора концерна Rheinmetall, поставка первых 20–25 танков Leopard 1 состоится в 2023 году. Однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года.

    Сейчас танк Leopard 1 уже снят с производства. Он был основным боевым танком Западной Германии в 60–70-х годах ХХ века, пока его не заменил современный Leopard 2. В январе Германия и другие страны Запада обязались поставить Украине более сотни Leopard 2.

    Специалисты объяснили «Фонтанке» значение тяжелых танков Leopard 2 на поле боя. Они хоть и очень эффективный, но все же вспомогательный инструмент для военных операций.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГерманияУкраинаТанкиLeopard 2Leopard 1
    ЛАЙК11
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close