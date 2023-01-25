«Хватит на одну хорошую боевую операцию». Эксперты оценили преимущества «Леопардов» на поле боя

Фото: VLADIMIR PRYCEK/EPA/TASS Поделиться Поделиться





Разговоры о скором появлении условно современной тяжелой бронетехники НАТО на полях сражений на Украине заставляют внимательно приглядеться к тому, с чем именно придется иметь дело российским войскам. Специалисты объяснили «Фонтанке», что к чему и для чего именно ВСУ могут пригодиться даже несколько десятков таких машин.



Танковая философия

Главный компонент поставок на Украину вооружений — это даже не сами долгожданные Киевом тяжелые танки «Леопард». Они лишь хоть и очень эффективный, но все же вспомогательный инструмент для военных операций. Куда важнее — передача украинской армии современных технологий планирования и управления боем.

«Леопарды» и есть один из компонентов той самой пресловутой сетецентрической войны. Наряду с космическими разведывательными технологиями, радиолокационными системами, сверхточными реактивными снарядами, ну и, конечно, устойчивой и безотказной радиосвязью между солдатами и подразделениями. Символом именно этой философии и принято считать современные натовские танки, которые с нетерпением ждут на Украине.



До сих пор она воевала запасами советской техники, созданной в рамках принципиально иной военной философии. Насколько ожидания этого технологического прорыва сбудутся, можно будет увидеть уже к началу марта. Именно тогда могут завершить курсы подготовки к работе на «Леопардах» первые партии украинских военнослужащих, отправляющихся сейчас на учебу в Польшу.

Вероятный противник

Тем временем российские эксперты резонно замечают: «Леопард» «Леопарду» рознь. Машины, которые в последнее время на военных салонах заставляют арабских шейхов и африканских диктаторов глотать слюнки, — это в первую очередь Leopard 2A7+, финальная на сегодняшний день модификация танка. А на Украину отправляется, мягко говоря, не совсем такая техника.



На просторах Интернета уже есть масса статей со сравнением тактико-технических характеристик «Леопардов» с танками советских и российских образцов. Все они сводятся к тому, у кого какая толщина лобовой брони, какая дальность стрельбы, мощность двигателя и активная бронезащита. Выводы: такой-то танк победит другой, потому что…

Однако, как указывают опрошенные «Фонтанкой» специалисты, «чистые» танковые дуэли один на один — крайне нечастое событие в тех боевых действиях, какими мы их видим на Украине. Ни один сравнительный анализ не скажет, когда у танка откажет двигатель, заклинит ствол и что будет, если суперсовременные средства электронной связи будут подавлены средствами РЭБ противника. Ну и главные враги танков, конечно, не вражеская аналогичная техника, а артиллерия, мины и ручные и переносные противотанковые установки. Никому ведь пока не пришло в голову сравнить боевые характеристики одного Т-80У против одновременно трех гранатометчиков. А это куда более частая ситуация, и исход такого сражения заранее не предопределен. Можно делать ставки.



«Обычный РПГ, конечно, слабоват против «Леопардов», но у нас полно ПТУР, тот же «Корнет» вполне управится с ним», — прикидывает Владимир Болдырев, генерал армии, экс-командующий Сухопутными войсками РФ. И он имеет в виду именно те машины, которые уже показали себя в боевой обстановке и сейчас, видимо, отправляются на Украину — Leopard 2A4.

«Мы все видели кадры наступления определенного количества этого «зверинца», о котором сейчас идет речь, в Сирии. В течение нескольких часов было уничтожено достаточно большое число этих машин современными противотанковыми средствами», — соглашается военный эксперт, генерал-майор и экс-начальник штаба Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Вячеслав Халитов. К слову, германская пресса, анализируя сирийские потери, констатировала, что шесть из десяти подбитых «Леопардов» стали жертвами именно российской ПТУР «Корнет».



Также специалисты предлагают обратить внимание на то, что хотя основной танк, используемый российской армией на Украине, — это Т-72, все же большинство этих машин прошло в 2010–2020-х глубокую модернизацию. И их современные модификации (к примеру, последняя, версии 2016 года) включают в себя примерно все то, что присутствует в «Леопардах».

«Вся разница в том, что их танки выпуска 1980–90-х гг. придут на Украину, не прошедшие модернизацию, а у нас — тех же годов, но модернизированные. А при этом всегда идет приращение потенциала, устанавливаются новые приборы, системы, агрегаты, более совершенные узлы. И в целом идет приращение боевого потенциала машины», — объясняет Вячеслав Халитов.



Бороны не испортит

Предположения российских экспертов о том, что на Украину поедут устаревшие модификации танков, подтверждает западная пресса. По данным германского Die Welt, в первую очередь речь пойдет о поставках на Украину — пока чисто теоретически — 51 танка Leopard 2A4 и еще 88 машин Leopard 1A5. Последнее — это продукт массовой модернизации первого поколения этого танка образца 1987 года. Модернизации, а не производства, которое началось еще в далеком 1965 году. Первое же — вариант более современного танка также образца конца 1980-х.

Spiegel вечером 24 января сообщил, что речь может идти также и о танках предыдущего поколения — A6 (модернизация 2001 года), однако если о нем и идет речь, число называется весьма скромным — одна рота, то есть 14 танков. В любом случае говорить о том, что они как-то принципиально превосходят участвующую сейчас в СВО российскую технику, вряд ли приходится.



Даже модернизированные Т-72БЗ не уступают по основным характеристикам данным конкретным машинам, а по ряду параметров даже превосходят их, уверяет Владимир Болдырев. К примеру, автоматическая система подачи снарядов против ручной — и, как следствие, на одного члена экипажа у нас меньше. Превосходит Т-72 «Леопарды» образца 1980-х годов и по дальности прицельной стрельбы. Если же сравнивать более современные модификации — Leopard 2A7 и тем более A7+, их противником — чисто теоретически — должен быть скорее российский Т-90, уже появившийся в степях Украины, и пока не доехавший туда Т-14. Когда более современная техника НАТО окажется там, пока нет даже прогнозов.

«Танки, прошедшие последнюю модернизацию даже в начале 90-х годов, — это уже как минимум 30-летние машины. И их боевое применение сейчас под большим вопросом. Наверняка у них в связи с низкой надежностью этих машин какие-то заявленные параметры будут снижены, тем более что сейчас начнется интенсивная эксплуатация, которой у их давно не было, — рассуждает Вячеслав Халитов. — Поэтому, я думаю, не такие большие проблемы, чтобы эту технику уничтожить».



«Никакого хода событий эти танки не изменят. Как горели украинские танки советского образца, так и эти будут. Тем более в тех количествах, которые они намерены поставить, — это не решит никаких вопросов. Надолго ли их хватит, будет зависеть, как они будут применяться. То ли их равномерно распределят по всей линии фронта, то ли все вместе пустят в прорыв. В этом случае их хватит на одну хорошую операцию. Не больше», — уверен Владимир Болдырев.

Вместе с тем именно это — «всего одна хорошая операция» — и может быть конечной целью первой поставки натовских танков. В каком направлении она будет предпринята — в сторону Белгорода, Донецка, Мариуполя или Крыма — сказать никто не решится. Как и то, где именно закончится запас прочности у такого прорыва.

«Основное назначение танка — взламывать оборону и позволить выйти из позиционного тупика. В этом смысле танк не имеет альтернативы на поле боя. И если современные западные танки поступят на Украину, особенно в большом количестве и особенно если будет осуществлено их грамотное техническое обслуживание, это будет составлять очень серьезную для нас проблему, — опасается Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета Минобороны. — Из-за того, что украинцы имеют подавляющее превосходство в средствах разведки и связи, они практически полностью избавлены от пресловутого «тумана войны». Соответственно, они могут посылать свои новые танки в наиболее уязвимые наши места. И поскольку они видят состояние нашей обороны на очень большое расстояние, у них при помощи этих танков, а в перспективе и более дальнобойных ракет, появляется этакая «дальняя рука».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

