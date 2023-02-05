Канада отправила Украине первый «Леопард»

Канада отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2, которые планируется передать ВСУ. Об этом 4 февраля объявила министр обороны Канады Анита Ананд.
«Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине. Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — написала Ананд в соцсетях (перевод по РИА Новости).
Правительство Канады собирается в ближайшие недели передать Украине четыре танка «Леопард-2», находящихся на балансе минобороны страны. Из-за поставок Киеву оружия Москва ранее направила странам НАТО ноту. По словам главы МИД Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.
ТАСС напоминает, что у канадской армии есть 112 танков Leopard. Из них 82 — боевые машины, а остальные — тренировочные и вспомогательные.
Танки «Леопард-2» решила отправить на Украину и Германия. Как эксперты оценивают эти машины, читайте на «Фонтанке».