Почем «Леопарды» для Украины? Что обсуждали и решили натовцы в Рамштайне

Встреча контактной группы, в которой приняли участие около 50 представителей оборонных ведомств стран НАТО и их союзников, состоялась 20 января на американской авиабазе в Рамштайне (ФРГ). Тема обсуждения – дальнейшая военная помощь Украине в противостоянии с Россией.

За несколько дней до саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в «значительном увеличении» поставок вооружений, сообщал Reuters. По его мнению, помимо тяжелых танков, Киеву необходимо больше систем ПВО и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и средств технического обслуживания. Генсек выразил надежду, что после встречи в Рамштайне НАТО объявит о новом пакете помощи для Украины.



США накануне встречи в Рамштайне объявили о выделении Украине новых вооружений на 2,5 млрд долларов. В пакет входят 90 бронетранспортеров Stryker, 59 БМП Bradley, системы ПВО Avenger, ракеты и боеприпасы, отмечает The Guardian.



Кроме того, дополнительную помощь анонсировала группа из 11 стран НАТО, в том числе Великобритания, Эстония, Латвия и Польша. Лондон, в том числе, обещал 14 танков Challenger 2. Финляндия, которая также представлена в Рамштайне министром обороны Микко Саволой, заявила, что поставит Украине 12-й, самый крупный за всё время, пакет военной помощи стоимостью более 400 млн евро.



Спорным и одним из основных оставался вопрос с поставками Киеву немецких танков Leopard 2. Тема обсуждается уже давно. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что Германия опасается «вызвать гнев России» и спровоцировать выход конфликта за пределы Украины. В Киеве уверяют, что будут использовать танки «только в пределах своих международно признанных границ».

Берлин заявлял, что не собирается отправлять на Украину свои танки Leopard и не разрешит делать это какой-либо другой стране, если США не согласятся передать Киеву свои танки Abrams. Так, вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что причина этого заключается в немецкой истории. «Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», — говорил он в интервью Bloomberg TV.



Опасаться есть чего. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 января предупредил о последствиях в случае возможной отправки тяжелых танков на Украину. «Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины, для украинского народа», – сказал он, отметив, что Запад «отдает себе отчет обо всех проблемах» (цитата по «Ведомостям»).



Интересно, что польский премьер Матеуш Моравецкий уже заявил, что его страна отправит 14 танков «Леопард» в Украину независимо от того, одобрит ли это Германия.



Незадолго до начала саммита в Рамштайне встретились глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус. Договориться о «Леопардах» сходу не удалось, несмотря на «давление» Остина, о чем узнали СМИ.

Началась встреча 20 января со вступительного слова Ллойда Остина. Он призвал союзников «глубже копнуть» ради помощи Украине. По словам главы Пентагона, в конфликте наступил «решающий момент». «Сейчас не время замедляться. Украинский народ смотрит на нас. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами», – сказал он (цитата по The Washington Post). Министр пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.



Следом по видеосвязи из Киева выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он просил больше вооружений и танков и выразил надежду, что на следующих встречах союзников в Рамштайне удастся договориться о поставках Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Тем не менее договориться о поставках «Леопардов» не удалось. Во всяком случае об этом заявил Борис Писториус, который сказал, что к единому мнению союзники не пришли, и пока неясно, какое решение и когда будет принято. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подтвердил эту информацию. Финский министр обороны сказал, что переговоры продолжатся, но для решения этого вопроса «еще требуется время». При это Германия готова продолжать оказывать помощь Украине. В январе украинские военнослужащие начнут обучаться в Германии обращению с системой ПВО Patriot и бронетранспортерами Marder. Общие расходы ФРГ по оказанию военной помощи Киеву Писториус оценил примерно в 3,3 млрд евро.



Польша же пообещала до конца марта обучить и вооружить танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую военную бригаду, пишет ТАСС.

Около 19 часов по московскому времени глава Пентагона Ллойд Остин заявил о завершении встречи в Рамштайне, которая была посвящена потребностям Украины в противовоздушной обороне и бронетехнике. На итоговой пресс-конференции он пообещал, что контактная группа «не будет сбавлять обороты в этот решающий момент для борьбы Украины» (цитата по The Guardian). Он анонсировал, что, помимо США, новую помощь Киеву окажут, в том числе, Франция, Германия и Великобритания, которые направят системы ПВО. Нидерланды передадут Украине ракеты и пусковые установки Patriot, обучат их применению бойцов ВСУ. Подтвердил Остин и то, что договориться о передаче «Леопардов» не удалось, однако он отметил, что пакет военной помощи, направляемый в Украину, «очень, очень эффективный».