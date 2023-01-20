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    CNN: Глава Пентагона и министр обороны Германии не смогли договориться о поставках танков на Украину

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    Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры, но, несмотря на давление Остина, так и не смогли решить вопрос о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Об этом 20 января сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Переговоры прошли перед началом встречи членов НАТО на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая пройдет в пятницу, 20 января.

    Перед началом встречи высокопоставленный представитель Пентагона говорил, что США настроены оптимистично и ждут прогресса в переговорах о танках. Однако, по данным CNN, вопрос о танках перед встречей на «Рамштайне» решить не удалось — «было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина».

    Как отметили собеседники издания, позиция ФРГ в вопросе о танках «вызывает недовольство в администрации США».

    Ранее Германия заявляла, что не станет отправлять на Украину свои танки Leopard и не разрешит делать это какой-либо другой стране, если США не согласятся передать Киеву свои танки Abrams. В Пентагоне говорили, что не собираются поставлять на Украину эти машины из-за высоких материально-технических затрат на их обслуживание. Ожидается, что вопрос о поставках танков будет решен на встрече союзников в Германии 20 января.

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