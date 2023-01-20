CNN: Глава Пентагона и министр обороны Германии не смогли договориться о поставках танков на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры, но, несмотря на давление Остина, так и не смогли решить вопрос о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Об этом 20 января сообщает CNN со ссылкой на источники.

Переговоры прошли перед началом встречи членов НАТО на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая пройдет в пятницу, 20 января.

Перед началом встречи высокопоставленный представитель Пентагона говорил, что США настроены оптимистично и ждут прогресса в переговорах о танках. Однако, по данным CNN, вопрос о танках перед встречей на «Рамштайне» решить не удалось — «было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина».