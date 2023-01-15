«Даже, если замолчат пушки». Генсек НАТО заявил, что отношения между Россией и Западом не будут «как раньше»

Нормализация отношений между странами Запада и Россией не наступит даже после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил в интервью газете Handelsblatt генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). При этом политик уверен, что Западу не стоит недооценивать Россию, которая имеет «огромные ресурсы».



Столтенберг заявил, что сейчас «мы находимся на решающем этапе» конфликта, на Украине идут «ожесточенные бои». По его словам, военная поддержка Киева – самый быстрый путь к миру, поэтому странам-членам альянса нужно «настраиваться на долгий конфликт и продолжать помогать» Украине.

