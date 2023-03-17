Кто проследит за «Кировским заводом»? В костер горящих сроков по метро подкидывают новые дрова

Коричневая линия метро ползет сквозь грунты, антимонопольные разбирательства и экспертные разрешения. Помимо этого всего,
О том, что в Петербурге возрождается метростроение, судить пока можно лишь по косвенным признакам: подписали контракт, объявили конкурс, собрали щит. Еще один — обострившаяся, пусть и не классовая борьба за проектные и сопроводительные контракты. Очередной раунд состоялся накануне. «Метрострой Северной столицы» (МССС) подвел итоги по запросу котировок на проведение горно-экологического мониторинга при строительстве участка коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской» (пересадочной с «Кировским заводом»). Как и всё на этой стройке, такой мониторинг стоит дорого — 740 млн рублей составляла максимальная цена. Список участников интригой не был: «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) и «Метрогипротранс» (МГТ) — два главных проектных института, с которыми работает МССС, а до него работал «Метрострой». А вот дальше было интересно.
«Фонтанка» рассказывала, что еще несколько лет назад эти компании практически не конкурировали: московский (формально подмосковный) МГТ работал в столице, петербургский ЛМГТ — у себя в городе. Однако затем началась взаимная экспансия. «Метрогипротранс» сначала получил контракт на корректировку проекта для «Казаковской» и «Путиловской», а затем — после долгих судебных баталий — отспорил у ЛМГТ и продолжение этой линии до «Сосновой Поляны». Москвичи продолжали наращивать портфель заказов, при этом уже разработанная «Ленметрогипротрансом» документация на новые станции лежала в Смольном и не уходила в экспертизу.
Параллельно в ЛМГТ шел внутренний конфликт, а «Метрогипротранс» подавал иски непосредственно к директору компании-конкурента. Специфика заключается в том, что МГТ является одним из собственников ЛМГТ и, по данным «Фонтанки», был нацелен получить полный контроль. Казалось, что чаша весов необратимо качнулась в сторону именно «Метрогипротранса»: компания выигрывала подряды, сама интересовалась санацией старого «Метростроя» (до появления МССС) и вообще заходила в городе с козырей — например, с Орловского тоннеля.
В опубликованном накануне протоколе значится неожиданное. Мало того, что ЛМГТ победитель, так «Метрогипротранс» вообще признали не соответствующим требованиям: «В составе заявки участника отсутствуют документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ». Конкурсная документация — вещь сложная, в нее вполне могут и забыть включить нужную справку. Но концептуально, конечно, в МГТ высказываются об этой формулировке в понятной интонации: «Просто смешно, с учетом 90-летней истории организации». ЛМГТ предложил цену в 733 млн и выиграл, МГТ — в 627 млн и проиграл. Но дело не только в деньгах: судя по настрою «Метрогипротранса», дело теперь может затянуться: компания собралась к антимонопольщикам, а потом и в суд, если УФАС не поможет.
Это точно не входит в интересы комитета по развитию транспортной инфраструктуры и «Метростроя Северной столицы». Красносельско-Калининская линия — одна из двух, где прямо сейчас идут строительные работы. Этот участок, как и оранжевую станцию «Горный институт», должны сдать в 2024 году. «Должны» — слишком слабое слово: сроки переносили столько раз, а потом столько раз горожанам (и президенту) обещали больше этого не делать, что пространства для маневра у заказчика и у строителей нет.
А время уходит на разное непредвиденное: например, на перепроектирование пересадочного узла с «Путиловской» на «Кировский завод». И не первое. Еще в 2014 году этот участок проектировал ЛМГТ, в 2019 году документы отдали на корректировку «Метрогипротрансу». Корректировка выдалась основательной: если говорить просто, то ЛМГТ предлагал делать пересадку в торце «Кировского завода», а «Метрогипротранс» — в середине зала, аргументируя тем, что так будет дешевле. Это потянуло за собой много изменений и перемещений — от тяговой подстанции до санузла. В середине 2022 года (на тот момент обновленная документация всё еще не вышла из экспертизы) от руководства города поступил сигнал — а как бы ускориться, чтобы уже в сентябре 2024-го сдать станцию? Предложение ЛМГТ было — вернуться к первоначальному варианту. Сделать это буквально не получится, так как некоторые конструкции по новому проекту с «серединным» выходом уже построены, но вернуться в торец, изменив угол, — вполне: еще в 1955 году там уже была сооружена поперечная камера для второго выхода, так что на нее и ориентировался ЛМГТ, когда сдавал проект 10 лет назад.
Здесь важный штрих, чтобы была понятна атмосфера в этой сплоченной и дружной команде. Как известно, «Метрогипротранс» разрабатывает документацию по заказу КРТИ. Логично было бы, если уж город решил-таки возвращаться к «торцевому» варианту, попросить МГТ взять себе ЛМГТ на субподряд, чтобы они доложили в проект свою идею. По данным «Фонтанки», от этой формулы пришлось отказаться сразу и про простой причине: «Ленметрогипротранс» не собирается иметь никаких прямых дел с МГТ, и эта приязнь взаимна. В итоге изобрели велосипед: «Метрострой Северной столицы» заключил договор с ЛМГТ, тот меньше чем за месяц подверстал свою старую идею с учетом новых реалий, отдал этот том МССС, а тот передал его «Метрогипротрансу». МГТ «подшил» вариант ЛМГТ к своей документации и отдал всё это вместе в экспертизу.
А вот там уже всё подвисло: экспертиза пару раз заворачивала проект, процесс тянется уже несколько месяцев, притом что изначально получить положительное заключение собирались еще в декабре. Сейчас ориентировочные сроки — до 7–9 апреля. Как это бьется с ускорением — непонятно. Во всех документах, включая АИП, Смольный продолжает настаивать — сдача в 2024 году, даже если оплата позже. И даже пресловутый договор на горно-экологический мониторинг тоже рассчитан до конца 2024-го. Заранее произнести фразу «кажется, мы все-таки не успеваем» никто не хочет: либо действительно считая, что стройка в графике, либо понимая последствия. Напомним, в МССС недавно произошла смена гендиректора — вскоре после того, как КРТИ настоял на введении личной ответственности главы компании за «пуск объектов в 2024 году». Один из собеседников на рынке проектирования назвал обозначенные сроки «абсолютной фантастикой», но чемпионат мира по футболу показал, на что способен (со всеми издержками) аврал федерального масштаба.
Сроки — это к чиновникам. Проектировщиков и строителей больше волнует, чтобы всё было сделано толково. МГТ должен знать «Кировский завод» как мало кто, ведь во время войны и после нее проектированием станции занимался Ленметропроект — это филиал Метропроекта, из которого и вырос «Метрогипротранс». В ЛМГТ же настаивают, что выход в середину зала — это опасно. «Такого опыта нет ни у нас, ни у них, — говорит директор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак. — Заходить в действующую станцию колонного типа по центру — никто никогда не заходил. Мы заходили на «Техноложке», но до этого там была подготовлена камера. Есть заключение тоннельной ассоциации, ЛИИЖТ. Эта станция сделана полностью в чугуне, она может попросту развалиться». Таким образом, встает вопрос, что было большей авантюрой — переделывать проект в 2019 году или теперь откатывать его, получая паузу в несколько месяцев.
С точки зрения расстановки сил на петербургском рынке кажется, что ситуация тоже откатилась. «Ленметрогипротранс» откорректировал собственный проект пятилетней давности на зеленую линию до «Планерной», сейчас он в экспертизе, под него собирают проходческий щит. ЛМГТ же получил контракт на рабочую документацию при подготовке этого участка. Прямо сейчас МССС пытается найти подрядчика, который нарисует ему коричневую линию до «Каретной», и здесь тоже, по сути, речь идет об актуализации устаревших разработок ЛМГТ.
Кроме того, «Метрострой Северной столицы» взялся приводить в порядок построенные до него участки зеленой и фиолетовой линий. Компания объявила три запроса котировок на разработку проекта по устранению протечек на этих станциях, в сумме — более чем на 200 млн рублей. Проектирование станций и авторский надзор вел ЛМГТ: он во всех протечках винил «Метрострой» , тот отвечал, что всё делал по проекту. Учитывая контекст, логично предположить, что именно ЛМГТ может зайти на проект по исправлению недостатков на спроектированных им же станциях. Получая новые, компания пытается сбросить с себя груз старых контрактов со Смольным, которые зашли в тупик, так как документацию вовремя не отправили в экспертизу и она потеряла актуальность. КРТИ судится с ней, запрещая в одностороннем порядке разрывать эти договоры.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»