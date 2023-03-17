Кто проследит за «Кировским заводом»? В костер горящих сроков по метро подкидывают новые дрова

В опубликованном накануне протоколе значится неожиданное. Мало того, что ЛМГТ победитель, так «Метрогипротранс» вообще признали не соответствующим требованиям: «В составе заявки участника отсутствуют документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ». Конкурсная документация — вещь сложная, в нее вполне могут и забыть включить нужную справку. Но концептуально, конечно, в МГТ высказываются об этой формулировке в понятной интонации: «Просто смешно, с учетом 90-летней истории организации». ЛМГТ предложил цену в 733 млн и выиграл, МГТ — в 627 млн и проиграл. Но дело не только в деньгах: судя по настрою «Метрогипротранса», дело теперь может затянуться: компания собралась к антимонопольщикам, а потом и в суд, если УФАС не поможет.



Это точно не входит в интересы комитета по развитию транспортной инфраструктуры и «Метростроя Северной столицы». Красносельско-Калининская линия — одна из двух, где прямо сейчас идут строительные работы. Этот участок, как и оранжевую станцию «Горный институт», должны сдать в 2024 году. «Должны» — слишком слабое слово: сроки переносили столько раз, а потом столько раз горожанам (и президенту) обещали больше этого не делать, что пространства для маневра у заказчика и у строителей нет.



А время уходит на разное непредвиденное: например, на перепроектирование пересадочного узла с «Путиловской» на «Кировский завод». И не первое. Еще в 2014 году этот участок проектировал ЛМГТ, в 2019 году документы отдали на корректировку «Метрогипротрансу». Корректировка выдалась основательной: если говорить просто, то ЛМГТ предлагал делать пересадку в торце «Кировского завода», а «Метрогипротранс» — в середине зала, аргументируя тем, что так будет дешевле. Это потянуло за собой много изменений и перемещений — от тяговой подстанции до санузла. В середине 2022 года (на тот момент обновленная документация всё еще не вышла из экспертизы) от руководства города поступил сигнал — а как бы ускориться, чтобы уже в сентябре 2024-го сдать станцию? Предложение ЛМГТ было — вернуться к первоначальному варианту. Сделать это буквально не получится, так как некоторые конструкции по новому проекту с «серединным» выходом уже построены, но вернуться в торец, изменив угол, — вполне: еще в 1955 году там уже была сооружена поперечная камера для второго выхода, так что на нее и ориентировался ЛМГТ, когда сдавал проект 10 лет назад.



Здесь важный штрих, чтобы была понятна атмосфера в этой сплоченной и дружной команде. Как известно, «Метрогипротранс» разрабатывает документацию по заказу КРТИ. Логично было бы, если уж город решил-таки возвращаться к «торцевому» варианту, попросить МГТ взять себе ЛМГТ на субподряд, чтобы они доложили в проект свою идею. По данным «Фонтанки», от этой формулы пришлось отказаться сразу и про простой причине: «Ленметрогипротранс» не собирается иметь никаких прямых дел с МГТ, и эта приязнь взаимна. В итоге изобрели велосипед: «Метрострой Северной столицы» заключил договор с ЛМГТ, тот меньше чем за месяц подверстал свою старую идею с учетом новых реалий, отдал этот том МССС, а тот передал его «Метрогипротрансу». МГТ «подшил» вариант ЛМГТ к своей документации и отдал всё это вместе в экспертизу.



А вот там уже всё подвисло: экспертиза пару раз заворачивала проект, процесс тянется уже несколько месяцев, притом что изначально получить положительное заключение собирались еще в декабре. Сейчас ориентировочные сроки — до 7–9 апреля. Как это бьется с ускорением — непонятно. Во всех документах, включая АИП, Смольный продолжает настаивать — сдача в 2024 году, даже если оплата позже. И даже пресловутый договор на горно-экологический мониторинг тоже рассчитан до конца 2024-го. Заранее произнести фразу «кажется, мы все-таки не успеваем» никто не хочет: либо действительно считая, что стройка в графике, либо понимая последствия. Напомним, в МССС недавно произошла смена гендиректора — вскоре после того, как КРТИ настоял на введении личной ответственности главы компании за «пуск объектов в 2024 году». Один из собеседников на рынке проектирования назвал обозначенные сроки «абсолютной фантастикой», но чемпионат мира по футболу показал, на что способен (со всеми издержками) аврал федерального масштаба.