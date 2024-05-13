Последний рывок единой квитанции. «Фонтанка» знает, где и когда она появится

В Петербурге согласован дальнейший график внедрения единой квитанции ЖКХ от ЕИРЦ СПб. Неохваченными пока остаются 5 районов.



По данным «Фонтанки», подписанный график предусматривает, что в мае единая квитанция должна прийти в дома государственных жилкомсервисов Невского района, так называемая миграция идет прямо сейчас. Всего это почти 85 тысяч лицевых счетов; еще 26,5 тысяч — в домах, которые обслуживаются частными УК и ТСЖ, с ними у ЕИРЦ идет обычная договорная работа, они могут выбрать этот или другой расчетный центр.



На июнь назначен переход на единую квитанцию в жилкомсервисах еще трех районов: Курортном (15,3 тысяч счетов), Кронштадтском (17,7 тысяч), Колпинском (38,6 тысяч).



В итоге после этого останется провести миграцию в Пушкинском районе (35 тысяч счетов), а также в домах под управлением ГУП РЭП «Прогресс» (8,6 тысяч) и ГБУ «ГосЖилФонд» (356). Эти даты пока не определены. Кроме того, ЕИРЦ продолжить договариваться с прочими УК и ТСЖ; в его планах — порядка 250 контрагентов с 350 тысячами лицевых счетов.



Напомним, единую квитанцию ЕИРЦ внедряют в Петербурга район за районом с 2023 года, начинали с Калининского. Предполагалось завершить весь процесс за два межотопительных периода — 2023 и 2024 годов. Последними на данный момент в зону единой квитанции вошли Московский и Петродворцовый районы минувшей осенью. «Фонтанка» рассказывала, что перед этим абонентам приходит результирующая квитанция, в которой выставлен счет только за уже потребленные услуги (без начисления авансового платежа), чтобы после уже все квитанции были фактическими.

