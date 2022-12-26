Как отличить от фальшивки и куда звонить? Ответы про единую квитанцию ЖКХ, которая стучится в двери

Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





С 9 января начнет работать Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга, который объединит ВЦКП (рассылающий розовые квитанции за коммуналку) и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». «Фонтанка» узнала, чего ждать уже в первый месяц нового года.



Как уточнили в ПЭС, вплоть до объединения всех услуг в одну квитанцию жители будут получать счета в привычном для них формате — белая и розовая квитанции. «Фонтанка» уже писала, что переход на единый платежный документ будет поэтапным, по районам, и может занять больше года. Конкретный график пока неизвестен, о нем сообщат ближе к делу. Так что в январе придет обычная розовая квитанция, но с новым логотипом и с новым расчетным счетом. Белая придет с двумя логотипами (ЕИРЦ СПб и «Петроэлектросбыта»), а на лицевой части ее будет справка обо всех изменениях.



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Способы оплаты остаются прежними: сайт (новый), личный кабинет, мобильное приложение, виджеты на сайте, центры приема платежей (их у ПЭС 68 в Петербурге), сторонние банковские приложения. Те виджеты, которые реализованы сейчас на сайтах организаций (т.е. оплата без авторизации), сохранятся на новом сайте в привычном формате. Со старых порталов ВЦКП и ПЭС (kvartplata.info и pes.spb.ru) с 9 января пойдет автоматическая переадресация на новый сайт «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» (eirc.spb.ru).



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Личные кабинеты остаются доступными для клиентов. Но с 9 января меняется «точка входа»: это значит, что при переадресации на новый сайт «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» надо в правом углу нажать кнопку «Личный кабинет» — после этого всплывает окно с двумя образами счета, вы выбираете свой. При нажатии на розовую квитанцию пользователь автоматом попадет в привычный ЛКК ВЦКП, при нажатии на белую — в кабинет ЕИРЦ ПЭС.



«Петроэлектросбыт» заранее затеял информационную кампанию именно для того, чтобы чуткие к изменениям абоненты не решили, что им принесли фальшивку. В январе на оборотах двух квитанций будет информационное сообщение об объединении, о получении счетов в привычном формате и QR-код на все официальные новости, которые с этим связаны. Будет там и инструкция по проверке квитанции.



Если у кого-то в январе остаются вопросы по возврату денежных средств — в отношении кого-либо из существующих расчетных центров — обращаться можно в 68 центров приема платежей «Петроэлектросбыта», которые перейдут «ЕИРЦ Санкт-Петербурга». А вот по начислениям и перерасчетам в части ВЦКП пока сохранится прежний порядок: обращаться надо в управляющую компанию. И так будет до перевода всех услуг в единую квитанцию, после этого задействуют 68 центров обслуживания.



Телефоны расчетных центров продолжат действовать, но с них будет идти переадресация на единую горячую линию: 679–22–22.





«Фонтанка» показывала, из чего содержательно будет состоять общая квитанция, когда она действительно станет единой, и как примерно выглядеть.



Добавим, цифры в квитанциях из-за появления нового расчетного центра не меняются: тарифы ЖКХ в России и в Петербурге уже повысили досрочно, с 1 декабря. Подробнее о этом — здесь.

