    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-з

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd63.21eur66.7

    Спешите видеть уже в январе. «Фонтанка» знает, что нарисуют на единой квитанции ЖКХ в Петербурге

    7647
    12 комментариев
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» узнала, как будет выглядеть логотип Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга. Именно этот центр будет выпускать так называемую единую квитанцию ЖКХ, а сам бренд появится в счетах ВЦКП и Петроэлектросбыта уже в январе.


    По данным «Фонтанки», внешний облик логотипа уже утвержден. Судя по имеющимся в распоряжении издания изображениям, он трехчастный. Предполагается, что диалоговое окно символизирует прозрачность и взаимодействие, а разноцветные монеты, как нетрудно догадаться — расчеты. Появиться логотип должен не только на квитанциях, на стендах, на сайте и в мобильном приложении ЕИРЦ Санкт-Петербурга. Имеется в разработке и «персонаж» бренда — на имеющихся слайдах он представлен с мимикой, выражающей в том числе и удивление.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» писала, что новый логотип появится в квитанциях петербуржцев уже в январе — это будут счета от ПЭС за декабрь и счета от ВЦКП — за январь. Но это будет скорее предупреждение — сами квитанции пока будут прежними, как и реквизиты. При этом если на розовой квитанции будет только новый логотип, то на квитанции Петроэлектросбыта отметятся обе компании — и ПЭС, и ЕИРЦ СПб. На обороте будет разъяснение. На стадии черновика, по данным издания, это выглядит так.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» подробно писала о том, что в январе должен быть образован Единый расчетный центр Санкт-Петербурга — путем присоединения ВЦКП к ЕИРЦ Петроэлектросбыт. Начиная с февраля реквизиты в их квитанциях уже будут общими, за исключением расчетного счета. Так будет до полного объединения двух квитанций в один платежный документ. В зону обслуживания ЕИРЦ СПб районы будут входить по очереди — по мере того, как управляющие организации будут заключать с ним договоры. Это может продлиться до конца 2024 года.


    «Фонтанка» показывала, из чего содержательно будет состоять общая квитанция и как примерно выглядеть.


    О том, как развивалась история создания ЕИРЦ СПб и что для горожан и жилищников значит переход на общую квитанцию в части комиссий за платеж, — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close