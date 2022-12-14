Спешите видеть уже в январе. «Фонтанка» знает, что нарисуют на единой квитанции ЖКХ в Петербурге

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» узнала, как будет выглядеть логотип Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга. Именно этот центр будет выпускать так называемую единую квитанцию ЖКХ, а сам бренд появится в счетах ВЦКП и Петроэлектросбыта уже в январе.





По данным «Фонтанки», внешний облик логотипа уже утвержден. Судя по имеющимся в распоряжении издания изображениям, он трехчастный. Предполагается, что диалоговое окно символизирует прозрачность и взаимодействие, а разноцветные монеты, как нетрудно догадаться — расчеты. Появиться логотип должен не только на квитанциях, на стендах, на сайте и в мобильном приложении ЕИРЦ Санкт-Петербурга. Имеется в разработке и «персонаж» бренда — на имеющихся слайдах он представлен с мимикой, выражающей в том числе и удивление.



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«Фонтанка» писала, что новый логотип появится в квитанциях петербуржцев уже в январе — это будут счета от ПЭС за декабрь и счета от ВЦКП — за январь. Но это будет скорее предупреждение — сами квитанции пока будут прежними, как и реквизиты. При этом если на розовой квитанции будет только новый логотип, то на квитанции Петроэлектросбыта отметятся обе компании — и ПЭС, и ЕИРЦ СПб. На обороте будет разъяснение. На стадии черновика, по данным издания, это выглядит так.



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«Фонтанка» подробно писала о том, что в январе должен быть образован Единый расчетный центр Санкт-Петербурга — путем присоединения ВЦКП к ЕИРЦ Петроэлектросбыт. Начиная с февраля реквизиты в их квитанциях уже будут общими, за исключением расчетного счета. Так будет до полного объединения двух квитанций в один платежный документ. В зону обслуживания ЕИРЦ СПб районы будут входить по очереди — по мере того, как управляющие организации будут заключать с ним договоры. Это может продлиться до конца 2024 года.





«Фонтанка» показывала, из чего содержательно будет состоять общая квитанция и как примерно выглядеть.





О том, как развивалась история создания ЕИРЦ СПб и что для горожан и жилищников значит переход на общую квитанцию в части комиссий за платеж, — читайте в материале «Фонтанки».

