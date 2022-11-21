Единый расчетный центр появится в петербургских квитанциях ЖКХ уже в январе. Но только как предупреждение

На январских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги можно будет увидеть логотип Единого расчетного центра Санкт-Петербурга. Горожан призывают не волноваться, пока для них ничего не меняется, но единая квитанция на подходе.



Как рассказали «Фонтанке» 21 ноября в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», логотип ЕИРЦ Санкт-Петербурга появится в январе на квитанции самого ПЭС за декабрь 2022 года и на розовой квитанции ВЦКП за январь 2023-го. При этом сами квитанции будут прежними, как и реквизиты платежа. «Это необходимо для того, чтобы в последующих платежных периодах (с февраля 2023 года) у жителей не возникало вопросов о легитимности данных платежных документов», — пояснили в ПЭС.

