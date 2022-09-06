«Фонтанка» показывает, как будет выглядеть единая квитанция ЖКХ в Петербурге

Смольный и ЕИРЦ Петроэлектросбыт договорились о том, как будет выглядеть единая квитанция за услуги ЖКХ, которую петербуржцы начнут получать от единого же расчетного центра.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», 6 сентября в жилищном комитете прошло очередное совещание по поводу того, как будет выглядеть единая квитанция ЖКХ в Петербурге. Присутствовали все стороны процесса: собственно, чиновники, а также представители ВЦКП и ЕИРЦ Петроэлектросбыт (именно они должны слиться в Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга, который и будет печатать эту квитанцию).



Судя по всему, макет согласовали, и «Фонтанка» знает, какой именно. Наглядно ниже.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая главная сумма — «к оплате» — в правом верхнем углу. Ниже расшифровка, что в нее входит: текущие начисления за расчетный период (в данном случае за условный май), плюс долг на начало этого периода, а также набежавшие пени. Здесь не особо много нового. Разве что еще недавно долги по капремонту в этой сумме не отображались, однако после проведения амнистии по пеням ЕИРЦ Петроэлектросбыт (именно в его квитанции притаился капремонт) с августа включает в итоговую сумму в том числе и ремонтные недоимки.



Верхнее поле — последние учтенные показания индивидуальных приборов учета: горячая и холодная вода, отопление, электричество. По данным «Фонтанки», в базовом варианте макета это поле было ниже и главное — без столбца, куда можно вписать и текущие показания.



Теперь правый столбик отведен именно под них. Проще говоря, 1 июня вы получили квитанцию за май, 15 июня пошли ее оплачивать и в столбик «текущие показания» вписали цифры со счетчиков на 15 июня: они будут учтены в следующей квитанции, которая придет 1 июля, то есть там вы их увидите чуть левее и вписанными уже не от руки.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ниже — информация, сколько у вас было долгов на начало прошлого месяца, сколько вы погасили, сколько осталось. Так — по каждой организации, в конце — опять же итоговая сумма к оплате по этой квитанции.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дальше классическая таблица — сколько и за что вам насчитали непосредственно за прошлый месяц. И здесь новости в том, что касается платы за содержание жилого помещения, она высчитывается из площади квартиры. «Фонтанка» подробно рассказывала, что комитет по тарифам вообще включает в это понятие — от ухода за мусоропроводами и текущего ремонта до эксплуатации приборов учета. И в предыдущем макете эта графа выглядела привычно, с разбивкой по каждой услуге, пусть даже в буквальном смысле копеечной. Сравните.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Теперь же, как видно, содержание помещения «схлопнуто» в одну строчку — общую сумму за эти услуги. Это изменение согласовали 6 сентября, аргумент — перечень из минимум 11, а когда и 25 услуг усложняет платежный документ, «мельтешит в глазах». Выглядит это так.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закону такое сокращение не противоречит, но на практике расчетный центр должен представлять управляющей компании отчеты по каждой услуге, как и фискальные чеки плательщикам. Что касается самого человека, который хочет знать, сколько он платит, например, за очистку кровли, то он все это сможет увидеть в своем электронном личном кабинете либо запросить справку у расчетного центра очно или онлайн. Сам перечень услуг управляющая компания должна публиковать и вывешивать в подъезде.



Правда, есть нюанс: условное ТСЖ может выставлять счет не только по квадратным метрам, а договориться, к примеру, с многодетной семьей, что только она использует колясочную и платит за это в месяц фиксированные 30 рублей. В этом случае под заголовком «содержание помещения» будет две графы: услуги, рассчитанные по площади, и услуги, рассчитанные «в индивидуальном порядке».



С тем, что содержание можно ужать в одну строчку, согласился и жилком. По данным «Фонтанки», сошлись на том, что прямо в квитанции для абонентов уточнят, где и как они могут увидеть разбивку.



Ниже две таблицы для специфических сценариев (информация о перерасчетах, если они происходят, и о сумме к оплате, если используется рассрочка). Правее — важная разбивка: сколько всего потребленного ресурса посчитал общедомовой прибор учета и как он распределился между квартирами и подъездом.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Справочная информация о том, кто вам поставляет тепло и кто ремонтирует лифты, со всеми контактными данными — еще ниже.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В подвале — так нашумевшее в свое время добровольное страхование жилья. Здесь ничего не изменилось: случайно оплатить его нельзя и в итоговой сумме по умолчанию его нет. Если вы хотите за 3,75 рубля с квадратного метра застраховать свою квартиру (уезжая на дачу и боясь протечек, к примеру), вы либо ставите соответствующую галочку при оплате в личном кабинете, либо говорите об этом операционисту в пункте приема платежей. Если человек и операционист не поняли друг друга и страхование помимо воли абонента все же было оплачено, есть 14 дней так называемого «периода охлаждения», когда можно написать заявление в ЕИРЦ и отменить эту оплату. Если человек осознанно заплатил за страхование с 1 по 30 июня, она будет работать в течение июля; чтобы продлить — надо повторить процедуру при оплате следующей квитанции.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Внизу дополнительная информация. Она и сейчас есть в квитанциях Петроэлектросбыта, именно в этой графе до недавнего времени абоненты могли узнать о своем набежавшем долге за капремонт.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Теперь, когда эта цифра переместилась в итоговую, речь в допинформации, скорее, о житейских делах: ваш счетчик скоро пора менять, свяжитесь с управляющей компанией на этот счет и т.д.



Сравнить базовый макет и одобренный 6 сентября можно ниже.



Одобренный вариант Фото: «Фонтанка.ру» Базовый вариант Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









В Петроэлектросбыте и в жилкоме «Фонтанке» подтвердили, что в целом согласовали образец и состав платежного документа. Он может претерпеть какие-то локальные изменения, но, судя по всему, именно одобренный макет «перекочует» в распоряжение комитета об утверждении формы квитанции.



Когда она окажется в почтовых ящиках — вопрос не такой простой. Корпоративные мероприятия по объединению ЕИРЦ Петроэлектросбыт и ВЦКП так и так должны завершиться к концу года, город и Интер РАО (патрон ПЭС) договорились о долях. Но это только часть процесса, в первое время жители ничего не заметят и все так же будут получать свои розовые и белые квитанции.



Вопрос внедрения единого платежного документа связан с конфликтом авансовой и фактической систем начисления. «Фонтанка» подробно его описывала: ВЦКП счет за жилищные услуги выставляет авансом — то есть на месяц вперед, ведь их стоимость зависит от постоянной площади квартиры, а за коммунальные — по факту, за уже потребленное в прошедшем месяце. ЕИРЦ Петроэлектросбыт целиком на фактической системе. Как в миниатюре выглядят унификация и общий переход на факт, могли уже видеть некоторые управляющие компании. На практике это неминуемо кассовый разрыв — либо у ресурсоснабжающей организации, либо у управляющей: в промежуточном месяце кто-то недополучит своих денег.



Поэтому, по данным «Фонтанки», сейчас просчитывается несколько вариантов календаря для перехода на единую квитанцию. Логика подсказывает, что попробуют уложиться в межотопительный период: устраивать такую встряску, когда квитанция будет набита целиком, никто не хочет. Если не успеют за один теплый интервал, то, скорее всего, заканчивать будут в следующем. Собеседники «Фонтанки» говорят, что общий тренд — не гнать и внедрять новую систему поэтапно.



Совещание 6 сентября было посвящено именно формату квитанции. Такой животрепещущий вопрос, как комиссия для горожан, которые будут по ней платить, не поднимался. Между тем в публичном поле он самый конфликтный, и Смольный это понимал, когда готовился к объединению расчетных центров. Вопрос обещали «решить положительно», то есть сделать так, чтобы жители ничего не ощутили. Торг еще идет, и, по данным «Фонтанки», смольнинский рубеж следующий: бескомиссионная оплата для горожан, которые будут это делать через ресурсы будущего ЕИРЦ — личный кабинет, сайт или визит в пункт приема платежей. В этом случае всю проводку будет оплачивать управляющая компания — впрочем, все равно из тех средств, которые ей перечисляют собственники жилья. Вот об этой комиссии и пытаются сейчас договориться стороны. Вся оплата квитанций посредством других финансовых инструментов — в соответствии с условиями банков. Пока разговор такой.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

