В Смольном обещают не брать комиссию с петербуржцев за оплату по единым квитанциям за ЖКХ

«По вопросу бескомиссионных платежей, хотел обозначить, что в принципе политика Санкт-Петербурга как раз-таки направлена на защиту граждан и снижение комиссий для них при оплате жилищно-коммунальных услуг. Данный вопрос — один из основных при объединении, который мы обсуждали и, само собой разумеющееся, постараемся этот вопрос разрешить положительно», — рассказал замглавы жилищного комитета.
Однако монополия в этой сфере отсутствует, поэтому есть нюансы, например, когда управляющие компании пользуются услугами частных расчетных центров или самостоятельно выпускают квитанции.
Вместе с тем, объяснил чиновник, единый расчетный центр не может работать бесплатно. «Мы обсуждали про дополнительную оплату, комиссию сверху», — сказал Канивцов. Однако во сколько эти услуги обойдутся управляющим компаниям и конечным потребителям, спикер не озвучил.
В единую квитанцию войдут услуги, которые предоставляют ГУП «ТЭК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Невского экологического оператора», Петербургской сбытовой компании, управляющих компаний и ЖКСов. Ведутся переговоры с «Межрегионгазом». Отметим, что у ТГК-1, к примеру, есть свой расчетный центр, и компания присылает отдельные квитанции.
Подробнее об анонсированных единых квитанциях редакция подробно рассказывала накануне.