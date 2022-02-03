В Смольном обещают не брать комиссию с петербуржцев за оплату по единым квитанциям за ЖКХ

«По вопросу бескомиссионных платежей, хотел обозначить, что в принципе политика Санкт-Петербурга как раз-таки направлена на защиту граждан и снижение комиссий для них при оплате жилищно-коммунальных услуг. Данный вопрос — один из основных при объединении, который мы обсуждали и, само собой разумеющееся, постараемся этот вопрос разрешить положительно», — рассказал замглавы жилищного комитета.



Однако монополия в этой сфере отсутствует, поэтому есть нюансы, например, когда управляющие компании пользуются услугами частных расчетных центров или самостоятельно выпускают квитанции.

