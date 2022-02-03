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В Смольном обещают не брать комиссию с петербуржцев за оплату по единым квитанциям за ЖКХ

Чиновники постараются «решить положительно» для горожан вопрос установки безкомиссионных платежей по единой квитанции за ЖКХ, которую анонсировал Смольный. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 3 февраля заявил заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов.

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«По вопросу бескомиссионных платежей, хотел обозначить, что в принципе политика Санкт-Петербурга как раз-таки направлена на защиту граждан и снижение комиссий для них при оплате жилищно-коммунальных услуг. Данный вопрос — один из основных при объединении, который мы обсуждали и, само собой разумеющееся, постараемся этот вопрос разрешить положительно», — рассказал замглавы жилищного комитета.

Однако монополия в этой сфере отсутствует, поэтому есть нюансы, например, когда управляющие компании пользуются услугами частных расчетных центров или самостоятельно выпускают квитанции.

Вместе с тем, объяснил чиновник, единый расчетный центр не может работать бесплатно. «Мы обсуждали про дополнительную оплату, комиссию сверху», — сказал Канивцов. Однако во сколько эти услуги обойдутся управляющим компаниям и конечным потребителям, спикер не озвучил.

В единую квитанцию войдут услуги, которые предоставляют ГУП «ТЭК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Невского экологического оператора», Петербургской сбытовой компании, управляющих компаний и ЖКСов. Ведутся переговоры с «Межрегионгазом». Отметим, что у ТГК-1, к примеру, есть свой расчетный центр, и компания присылает отдельные квитанции.

Подробнее об анонсированных единых квитанциях редакция подробно рассказывала накануне.

«Фонтанка» подробно описывала этот объединительный сюжет. Предполагается слияние городского АО «ВЦКП» (печатающего розовые квитанции) и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», входящего в структуру «Интер РАО» (изначально агент по сбору платежей за электроэнергию, но сейчас — расширяет сферу услуг). Дело не только в многомиллиардном обороте, но и в том, что запланированный Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ) буквально постучится в двери чуть ли не каждого петербуржца. О том, что концептуально решение принято, Смольный сообщил 17 января.

Дополнительную остроту придают уже имеющиеся примеры сотрудничества — и соперничества — ВЦКП и «Петроэлектросбыта»: летние приключения с переносом капремонта из розовой квитанции в белую, миграция целых управляющих компаний от одного центра к другому, технические накладки при отображении задолженности по квитанциям ПЭС.

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Комментарии (4)

Милая +
Сейчас плата за отопление составляет 50% всей начисленной суммы к оплате по розовой квитанции.
На парадных висят объявления, что с 1 марта нам предстоит платить за отопление и горячую воду непосредственно в ТГК-1.
Какой смысл что-то из платежей объединять, а что-то разъединять?
AndrewBarsik
Похоже, что единственная цель Беглова@C - "впарить" городу "услуги" частной компании, даровав ей монопольное право собирать "коммуналку". Грандиозные скандалы, позорящие город, ничему не научили ответственных за жилищную отрасль. Май 2021 - "долги из воздуха за капремонт" пытался собрать петроэлектросбыт. Весь 2021 год - "нагибание" всей отрасли с целью сделать из петроэлектросбыта монополиста по сбору коммунальных платежей. Январь 2022 - позорная "мусорная реформа", проведённая в интересах НЭО - "дочки" ИнтерРАО. Результат: Санкт-Петербург- самый грязный европейский мегаполис в 21 веке, Январь 2022- попытка петроэлектросбыта "застраховать" всех жителей против их воли. И, несмотря на всё это, власти города с фантастическим упорством протаскивают "реформу" сбора платежей, выгодоприобретателями которой становит петроэлектросбыт, "выросший" из Интер РАО. Их преследует патологическое желание превратить жителей города в "данников" гг Сечина и Ковальчука (бенефициары Интер РАО)
Артист ритуальных услуг
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