40 дней до сюрприза. Когда и с какой комиссией к петербуржцам постучится единая квитанция ЖКХ

Фото: Иван Водопьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Уже в январе жители города увидят на квитанциях ЖКХ новый логотип — Единого расчетного центра Санкт-Петербурга. Сами квитанции пока останутся прежними, это скорее сигнал приготовиться к тому, что уже не за горами.

В январе 2023 года будет образован Единый расчетный центр (ЕИРЦ СПб) путем присоединения ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» (ПЭС), и в квитанциях, которые положат в почтовые ящики, тут же появится новый логотип этой организации — но исключительно как поясняющее информационное сообщение. «Это необходимо для того, чтобы в последующих платежных периодах (с февраля 2023 года) у жителей не возникало вопросов о легитимности данных платежных документов», — пояснили «Фонтанке» в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». То есть собственники жилых помещений будут, как и прежде, получать два счета — привычный белый от ПЭС и розовую квитанцию от ВЦКП, но появится там еще один значок на будущее. «Единомоментной миграции строчек из розовой квитанции в белую не будет. Главная задача нового ЕИРЦ — провести перевод в единый платежный документ с минимальными ошибками и без ущерба для населения. С этой целью создан специальный график перехода», — говорят в ПЭС.



Процесс создания ЕИРЦ длится не первый год, «Фонтанка» подробно описывала его перипетии. Речь о том, чтобы объединить два крупнейших расчетных центра — городской ВЦКП (розовые квитанции) и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», принадлежащий Интер РАО (белые квитанции, куда, помимо электричества, с недавних пор включен и капремонт, а также вывоз мусора). Получившийся гигант будет рассчитывать, печатать квитанции и принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги в большей части города. Стороны долго спорили, кто должен вести в этом парном танце, особенно с учетом того, что капитализация ВЦКП была значительно выше, чем у «Петроэлектросбыта». Чиновники всячески демонстрировали, что идея взять и передать в частную собственность прибыльное государственное предприятие им органически чужда: если инвестор хочет выкупить госимущество, пусть идет на аукцион и обретает в борьбе право свое на пакет в 49%, закон о приватизации, мол, для того и написан. Однако в итоге уставный капитал ПЭС довели до требуемых 1,5 млрд рублей, а представители города согласовали присоединение к нему ВЦКП: 51% в уставном капитале ЕИРЦ получат структуры «Интер РАО» (а именно ПСК).



«В январе 2023 года квитанция (белая от ПЭС за декабрь 2022 года и розовая ВЦКП за январь 2023-го) выйдет под прежними реквизитами. «Далее с февраля 2023 года реквизиты на двух квитанциях выйдут одинаковыми, за исключением номера расчетного счета, — говорят в ПЭС. — Деление денежных потоков внутри необходимо для корректной и бесперебойной работы всей системы и своевременного перечисления денежных средств поставщикам услуг. Это продлится до полного объединения двух квитанций в один платежный документ».

Пожалуй, единственное реальное изменение для горожан с января 2023 года состоит в том, что они смогут обращаться во все центры приема платежей ЕИРЦ СПБ вне зависимости от адреса регистрации по вопросам возвратов и перерасчетам — в том числе и по розовым квитанциям. Эти центры приема образуются на базе действующей сети пунктов «Петроэлектросбыта», их 68. Когда

На лето 2022 года ВЦКП обслуживал 1,6 млн лицевых счетов, «Петроэлектросбыт» — под 3 млн. Это пересекающиеся множества, так как сейчас большая часть петербуржцев получает и розовую квитанцию ВЦКП, и белую ПЭС за электричество. По данным «Фонтанки», именно от базы по электроэнергии отталкиваются, прикидывая, сколько в пределе лицевых счетов будет у ЕИРЦ Санкт-Петербурга — при свечах сейчас вроде бы никто не живет.



В какие сроки и с каким эффектом для горожан будут сливаться два этих расчетных моря — это и есть главные вопросы. «Фонтанка» знает, что торопиться никто не хочет: если уж транспортную реформу решили разбивать на три части, то отрасль, которая прямо завязана на истребование денег у населения, тем более требует деликатности. Собеседники «Фонтанки» сообщили, что весь расчетный период «сращивания» — это 24 месяца, то есть 2023–2024 годы. График предполагает, что в зону обслуживания ЕИРЦ Санкт-Петербурга будут входить районами — по мере того, как соответствующие жилкомсервисы и частные компании будут заключать договоры с новым расчетным центром. Получается по месяцу на район и еще полгода на разное непредвиденное.



Но это в теории: на самом деле так называемая «миграция данных», то есть их перенос из биллинговой системы ВЦКП в систему АИС «Город», которой пользуется «Петроэлектросбыт», назначена ориентировочно на март 2023 года — декабрь 2024-го. А это, по сути, и есть переход на общую квитанцию. Как примерно она будет выглядеть, когда заработает по-настоящему, «Фонтанка» показывала и подробно разбирала ее состав. Из ключевых изменений — счет за содержание помещения больше не будет разбиваться по каждой услуге.





Все управляющие организации, у которых заключен договор с ВЦКП, по мере готовности к миграции будут перезаключать договор с ЕИРЦ СПб, собрание собственников для этого не требуется. Управляющие организации, которые и сегодня приняли решение заключить договор с другими расчетными центрами, так и продолжат с ними работать, если захотят: у ЕИРЦ, несмотря на название, не будет юридических оснований для перевода таких организаций в свою общую квитанцию.



«В феврале начнется подготовка к переносу строчки ГУП «Водоканал» из розовых в белый ЕПД. Далее, начиная с апреля 2023 года, ежемесячно будут объединяться счета с остальными услугами. Ориентировочно один период — один район города, — подтвердили в ПЭС. — Это позволит качественнее подготовить население к изменениям и избежать технических сбоев при начислении».



Отрицательных примеров перетекания услуг из одной квитанции в другую в Петербурге и правда хватает. В данном случае можно надеяться на то, что потенциальный социальный резонанс от каких-то накладок заставит город и «Интер РАО» действовать сообща. Правда, неизбежен момент, когда либо управляющие компании, либо ресурсники недополучат своих денег в конкретный период: «Фонтанка» писала, с чем это связано. Квитанция ВЦКП выставляется авансово-фактическим способом — то есть все услуги по содержанию дома рассчитываются на месяц вперед, а «коммуналка» (тепло, вода) — за прошедший. У «Петроэлектросбыта» — все по факту, кроме капремонта. Так что в переходный месяц в конкретной УК придется закрыть глаза на сиюминутные ожидания кого-то из получателей средств горожан — с тем, чтобы все наверстать и свести в ноль в следующий период. А сначала еще — объяснить жителям, что за странные колебания они видят в квитанции.



Комиссия



Еще сложнее будет объяснить насчет комиссии, это самый болезненный вопрос. Сейчас в розовой зоне ВЦКП жители не оплачивают ее напрямую: 0,5 % от суммы платежа добавляет управляющая компания, а ресурсники — еще порядка 2,39 % каждый от стоимости своей услуги (на них приходится около 60% квитанции). То есть из этого комплексного договора условного ЖКС — ВЦКП, ВЦКП — РСО исключена комиссия с самого абонента, а ВЦКП получает за свои услуги комиссию примерно 1,7–2% совокупно от управляющей компании (в меньшей степени) и от коммунальщиков (в большей). Бывает так, что «коммунальная» сторона резко выходит из договора, как бывало с ТГК-1. В этом случае единственным плательщиком комиссии оказывается управляющая компания, и тогда для нее применяется следующая формула: все те же 0,5 % плюс 1,7–2 % от 60% стоимости квитанции. Из этих 1,7–2 % ВЦКП платит банкам в среднем половину, оставляя себе 0,7–1 %.



Коммерческое предложение «Петроэлектросбыта», как правило, другое: 1,9% платит управляющая организация только за биллинг, еще 1–3 % составляет агентское вознаграждение. Банковская комиссия не включена, ее для каждого абонента определяет конкретный банк. Вокруг этого было сломано много копий: Смольный с самого начала стоял на позиции сохранения бескомиссионки для граждан после введения единой квитанции — хотя бы там, где она действует сейчас, то есть в зоне ВЦКП. Ведь сообщить жителю, что раньше он не докладывал напрямую, скажем, 2% от суммы платежа, а после смены квитанции придется — нетривиальная электоральная задача. То же самое с управляющей компанией, которую выдергивают из привычного комплексного договора и отправляют в мир чистой коммерции



По данным «Фонтанки», сейчас предложение «Интер РАО» по будущей общей квитанции выглядит так: на время переходного периода все идет как идет, действуют все текущие договоры, но с частичной индексацией стоимости услуг, средний ее ориентир — 5,7%.



А вот в новой эре условия следующие: управляющим и ресурсоснабжающим организациям предложат ставку агентского вознаграждения в 2,38% без НДС. Это плата расчетному центру за биллинг (от расчетов до доставки квитанций и сбора платежей) и работу с абонентами. Для всех прочих организаций по новым договорам фиксируют тариф в 3% за биллинг плюс комиссию за прием платежей через каналы будущего ЕИРЦ — от 1 до 2%.



Гражданам, как предполагается, предложат бескомиссионку только в том случае, если они оплачивают услуги в собственных каналах ЕИРЦ — то есть в центрах приема платежей, в терминалах, в личном кабинете, на сайте или в мобильном приложении. Бескомиссионных банков в этом смысле не останется, ни у ВЦКП, пока он еще существует отдельно, ни у ЕИРЦ Санкт-Петербурга с ними просто не будет такого договора. Эффект возможен двоякий: кто-то не сориентируется и будет платить по старинке через банк, но уже с комиссией; кто-то освоит каналы бескомиссионных платежей ЕИРЦ, и тут уже банкам придется мириться с упущенной выручкой.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»