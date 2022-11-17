«Сказочники» или «счетоводы»? Как Смольный насчитал 3 тысячи за коммуналку и сколько мы будем платить на самом деле



«Среднемесячный платеж» за коммунальные услуги в Петербурге составит примерно 3 тысячи рублей начиная с декабря. Так докладывает Смольный, и этому настойчиво не верят горожане.



Три тысячи рублей фигурируют в проекте губернаторского постановления о предельном росте платы за коммунальные услуги в 2019–2023 годах, вернее, в проекте изменений в такое постановление. Собственно, оно было издано в январе 2019-го, и с тех пор его правят, как только подходит очередной год. Подошел и теперь.



Обычно тарифы на коммуналку растут с июля. К примеру, в конце 2021-го Смольный решил, что средний платеж летом 2022-го вырастет не более чем на 3,5%, хотя федералы разрешали в городе поднимать цены на 6,3%. Со временем версия изменилась: в список коммунальных тарифов перекочевала плата за вывоз мусора — и тут же резко увеличилась. Так что общий рост в июле составил 5% — все равно не достигая лимитов, которые выдало регионам федеральное правительство.



Вскоре начали составлять планы на июль 2023 года: рост на 7,7–7,8% в зависимости от типа дома. Была и подробная раскладка по каждой услуге, все шло своим чередом, пока Москва не огорошила: подниматься будет уже в декабре. Почему так резко понадобились деньги граждан — вопрос риторический, начали ждать конкретики, и она пришла: тарифы в пределе вырастут примерно на 9%, а предел и реальное повышение по нынешним временам — это одно и то же. Обещают, впрочем, что с новыми тарифами мы проживем полтора года, и следующий шаг будет только в июле 2024-го — ну так нам и про декабрь раньше не говорили.



В новом проекте постановления говорится, что всего через пару недель тарифы должны подняться на 8,5%. При этом Смольный вроде бы уходит от абстрактных индексов к конкретным суммам: «Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в декабре 2022 года составит 3 001,46 руб.,

что на 235,24 руб. (8,5%) выше соответствующего платежа за ноябрь 2022 года». В комментариях к этой новости на сайте «Фонтанки» — парад сарказма (орфография и пунктуация изменены. — Прим. ред.):



— Гениальная у них арифметика. Если я плачу примерно 6 000 рублей за 61-метровую трехкомнатную квартирку и платеж подорожает на 8,5%, то прибавка составит 510 рублей. А кто платит 10 000, тому добавится 850 рублей. Для чего эта лапша про 235 рублей?



— Это если на минималках? В темноте и не мыться? 700 — газ, 1 300–2 000 — тепло, 250 — мусор, 350 — капремонт. Вода? Свет? В адекват-то когда-то придем уже?



— Cчетоводы... Покажите мне того, кто это все считал, я ему подарю банку свежепросоленных огурцов... 3 тысячи — это летом было. Сейчас 4, а то и все 5.



— Тут уже за отопление почти 3 000 насчитали! Или они имеют в виду, что по 3 000 надо содрать с КАЖДОГО жильца квартиры?



— И зарплата — 80 [тысяч], и коммуналка — 3. Вот сказочники-то. У меня за двушку ниже 8 уже не бывает.



— Не знаю, как они считают, но в октябре было что-то около 3 900, а в ноябре уже 5 200.



— Три тысячи... Где они такую цифру нашли, ещё и среднюю... Сплошное враньё... Таких плат за к/у уже давно нет, если только за комнату квадратов в 10.



— Ну вот 3 000 рублей и буду платить, и не просите больше.



Это не считая общечеловеческих рассуждений про грабеж, резиденции и повышение зарплат депутатам.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала, откуда берется этот «суммарный среднемесячный платеж» в 3 тысячи. В документах указана сложная конструкция: расчетный гражданин проживает в квартире «с наиболее невыгодным в смысле роста тарифов набором коммунальных услуг». То есть у него есть холодная и горячая вода с душем или ванной, водоотведение, отопление, электроснабжение, вывоз мусора. Такой гражданин не одинок, но и не многодетен, в семье у него три человека. Квартира у него — 75 квадратных метров. Не узнали себя? Значит, это не ваша история.



Эта дисциплинированная семейка всех ресурсов потребляет по нормативам. Тратит в месяц 3,48 кубометра горячей и 4,9 холодной воды на человека, логично сливает по водоотведению 8,38 куба, по отоплению получает 0,0279 Гкал на квадратный метр жилой площади, по электричеству — 73 кВтч/чел., на помойку выносит 0,0066 куба мусора с каждого квадратного метра (специфику этого тарифа «Фонтанка» уже объясняла ). Не узнали себя? Опять же не обращайте внимания тогда на средние величины из смольнинских документов.



Вне зависимости от вашего взгляда в декабре поднимутся все тарифы, какие-то больше, какие-то меньше, отсюда и средний рост на 8,5%. Горячая вода подорожает на 8,4%, со 116,87 рубля за кубометр до 126,69 рубля. Холодная вода и водоотведение — на 8,5%, с 33,68 рубля за куб до 36,54 рубля. Отопление — на 8,4%, с 1 947,79 руб./Гкал до 2 111,40 руб./Гкал. Газ — на 8,5%, с 6 985,08 руб./1 000 кубометров до 7 573,10 руб. Обращение с отходами — на 8,5%, с 1 260,43 руб./кубометр до 1367,57 рубля.



C электричеством, как всегда, все сложнее — там все зависит от наличия электроплит и от того, что за тариф у человека. Можно сказать, что одноставочный тариф в доме с газовыми плитами поднимется на 9% — до 5,7 руб./кВтч, а с электрическими — на 9,2%, до 4,28 руб./кВтч. Двухставочные тарифы с суточными зонами растут в диапазоне от 8,2% до 9,4%.



В перечне только коммуналка — без жилищных услуг, без капремонта, да и проект постановления посвящен именно ей. «Фонтанка» писала, что тарифы на содержание дома — это прерогатива самих собственников жилья, которые могут бонусом включить в их перечень более или менее все, что захотят, если большинство согласно. Однако Смольный определяет и жилищные тарифы для нанимателей государственного жилья; как правило, теми же цифрами руководствуются управляющие компании и для владельцев квартир. Список услуг УК и ее подрядчиков, за которые платит человек, — здесь, как и расчеты чиновников. Традиционно рост отбивает инфляцию, то есть по содержанию дома тоже имеет смысл ждать увеличения на 8,5%.



Сказать, насколько вырастет «реальная», а не воображаемая квитанция, сложно. Но можно зафиксировать: в жилищном комитете делают расчеты по средней стоимости всех услуг для жителей квартир в соцнайме. Там тоже есть свой шаблон — квартира в 54 квадрата на троих человек. Сейчас выходит примерно 7 016 рублей в месяц. Из них 2 122 рубля — это отопление, 1 255 рублей — горячая вода, 857 рублей — водоотведение, 450 рублей — вывоз мусора. На жилищные услуги приходится 1 220 рублей плюс 618 рублей — плата за сам наём жилья.



Кстати, для тех, кто комментировал насчет грабежа: в проекте постановления губернатора указано, что вместе петербуржцы сейчас платят за коммуналку 9,1 млрд рублей в месяц.



Николай Кудин,

