Смольный посчитал, сколько будут платить за коммуналку петербуржцы с декабря

В администрации Петербурга подсчитали, что после декабрьского повышения тарифов за ЖКХ суммарный платеж гражданина за коммунальные услуги будет составлять около 3 тысяч рублей в месяц. Соответствующий проект постановления губернатора 15 ноября был представлен на антикоррупционную экспертизу.
Предполагается, что суммарный счет за коммунальные услуги в декабре будет максимум на 235,24 рубля или 8,5% выше аналогичного счета в ноябре.
В расчетах приводится разбивка по услугам: в сравнении с ноябрем 2022 года горячее водоснабжение подорожает на 8,4% (прогнозируемый размер тарифа — 126,69 руб./куб. м), холодное водоснабжение и водоотведение – на 8,5% (36,54 руб./куб. м), отопление — на 8,4% (2111,40 руб./Гкал). Рост тарифов на электричество в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления составит от 8,2 до 9,4%. Обращение с отходами будет обходиться дороже на 8,5%.
О «досрочном» повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги «Фонтанка» рассказывала ранее. Цены поднимут не с 1 июля 2023 года, как планировалось, а с 1 декабря 2022-го.