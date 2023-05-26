Успеть до холодов. «Фонтанка» знает, в какие районы и когда придет единая квитанция

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Переход на единую квитанцию ЖКХ в Петербурге хотят упаковать в несколько месяцев, которые остались до холодов — по крайне мере, там, где все решает сам город, а не бизнес. Кто не успеет — останется на продленку до апреля.



«Фонтанка» знает, как выглядит согласованный со Смольным и подписанный график перехода на единую квитанцию ЖКХ по районам. Петербургские власти собирались совершить «миграцию» за два межотопительных периода — 2023 и 2024 года. Но судя по тому, что говорят собеседники в жилищном блоке, где город может приказать — он прикажет уже до осени. Дальше ничего личного, только бизнес: единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ) будет планомерно общаться с частными управляющими компаниями и заключать или не заключать с ними договоры.



Как и предполагалось, начнут с Калининского района, куда в мае уже пришла последняя розовая квитанция, чтобы подвести черту под всеми долгами этой эпохи, а в июне придет первая единая квитанция за май (поэтому в приведенной ниже таблице в качестве расчетного периода указан именно май, с другими районами принцип тот же). Речь именно о трех жилкомсервисах, и это принципиальный момент: в каждом районе работают не только государственные ЖКС, но и частные управляющие организации, ТСЖ. И если с городскими жилкомсервисами городской же на 49% ЕИРЦ Санкт-Петербурга договаривается по умолчанию (с такой-то даты все переходим на единый платежный документ), то со всеми остальными еще предстоит решать вопросы. Опять же на примере Калининского района: в трех его ЖКС 113 тысяч лицевых счетов из 125 тысяч в целом по району; по ним и начнут выставлять новую платежку с июня за май, а еще 12 тысяч «частных» счетов — это пространство переговорного процесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Это чей город? Гид по крупным управляющим организациям Петербурга К Калининскому району сперва присоединятся Выборгский и Фрунзенский районы. Там примерно по 105 тысяч счетов, но доля государственных ЖКС в Выборгском заметно выше (около 75% против 60% во Фрунзенском). В жилкомсервисы там ЕПД придет в июле за июнь.



В августе за июль единая квитанция придет еще в несколько районов. Во-первых, ее получат клиенты единственного оставшегося на Васильевском острове государственного ЖКС №1 (значительная часть района распределена между частным УК «Мир» и «Возрождение»). Во-вторых — два ЖКС Петроградского района (там ситуация обратная, почти весь район — «государственный). В третьих и в-четвертых — Центральный район (53 тысячи счетов в трех жилкомсервисах) и Приморский (83 тысячи в четырех).



Следующая серия осенью. В сентябре фактические квитанции за август надо точно ждать клиентам двух государственных ЖКС в Кировском районе (№№ 2 и 3, «единица», как известно, частная). Тогда же она придет в Красносельский район (в котором частники вообще-то доминируют), Московский и Невский.





Здесь бы и остановиться. «Фонтанка» писала, что переход на единую квитанцию не зря запланирован на лето, когда из счетов с гарантией исчезает отопление. Это неспроста, меняется сама система начисления. Сейчас она авансово-фактическая: услуги, счет по которым выставляется по нормативу, попадают в квитанцию месяц к месяцу, авансом — к примеру, в начале марта за март. А те, объем которых исчисляется по приборам учета, выставляют за прошедший расчетный период — в апреле за март. ЕПД будет целиком фактической (нет, не целиком, фонд капремонта все так же будет идти авансом), и это означает, что в момент перехода поставщики услуг сталкиваются с кратковременным кассовым разрывом: им уже не дали получить свои нормативные деньги авансом, а до следующей фактической квитанции ждать еще месяц. Зимой теплоэнергетики такого бы точно не одобрили, к тому же неизбежные накладки при переходе лучше решать в теплый сезон, а не когда квитанция и так раздувается от раскаленных батарей.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Проблемы с жителями нам нужны меньше всего». Глава расчетного центра — о будущей единой квитанции ЖКХ Опыт показывает, что периодическое протапливание в Петербурге вполне себе может начаться и в сентябре. Видимо, именно поэтому в графике ЕИРЦ, который есть в распоряжении «Фонтанки», отдельно указано: последняя партия районов переводится на ЕПД в октябре (то есть к ним в октябре приходит квитанция за сентябрь) — либо уже в апреле 2024-го (отопительный сезон еще не закончится, но градус страстей понизится вместе с градусом теплоносителя). Речь идет о пригородных районах — Курортном, Пушкинском, Петродворцовом, Колпинском и Кронштадтском, а также об Адмиралтейском с его 43 тысячами «государственных» лицевых счетов из 57 тысяч всего.



В этой же категории жилые помещения, которые обслуживают петербургские унитарные предприятия — ГУПРЭП «Строитель» и ГУПРЭП «Прогресс», а также помещения «ГосЖилФонда»: они тоже теоретически переходят в октябре, опционально — в апреле, а вообще-то — когда жилком скажет.



Если все свести в общую картину, то получаем, что в июне новые квитанции придут по 113 тысячам счетов, в июле — по 141 тысяче, в августе — по 204 тысячам, в сентябре — по 256 тысячам, и в октябре (или апреле) — по 265 тысячам. Еще раз — график составлялся именно по государственным жилкомсервисам, частный бизнес свободен в своих решениях — насколько возможно.



«Фонтанка» писала на примере Калининского района, что для того, чтобы совершить переход, в последний месяц перед ним приходит «результирующая» квитанция. Это обычный платежный документ, с некоторым отличием. В нем уже нет авансовых начислений, так как счет за услуги выставят по факту в первой единой квитанции. То есть, если ЕПД у вас ожидается, к примеру, в августе за июль, то в последней розовой квитанции, которая пришла в начале июля, не будут авансом выставлены услуги на месяц вперед.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прощание с розовой. Единая квитанция ЖКХ наступает с севера Между тем «Фонтанке» уже приходят письма из Калининского района, который переживает переходный май перед первой единой квитанцией в июне. Общий посыл такой: «В связи с переходом все бухгалтерии в жилкомсервисах закрывают, бухгалтеров увольняют, куда нести акт поверки счетчиков воды, непонятно — одни уже не принимают, другие еще не принимают». Одним из плюсов создания ЕИРЦ именно на базе Петроэлектросбыта изначально называли его разветвленную сеть клиентских пунктов, где теперь должны решаться все вопросы по начислениям. «У нас концепция, что с населением работаем мы, она согласована с жилищным комитетом: Мы сами все вводим и считаем, для этого существует разработанный инструментарий, электронный документооборот, который позволяет отправлять поручения. Соответственно, квартирных групп [в управляющих организациях] в части расчетов не останется», — объяснял в интервью «Фонтанке» гендиректор ЕИРЦ Денис Шабарин.



В ЕИРЦ не стали комментировать сам график перехода на ЕПД, но в отношении регламента взаимодействия с ЖКС уточнили, что он прописан условиями договора. «Передача нам всей работы происходит строго только с момента миграции (получения первого счета). До этого момента работа идет в привычном для ЖКС и граждан режиме — начиная от приема документов, заканчивая работой привычного кабинета с «розовым» счетом для потребителя, — говорят там. — Отклонения недопустимы, однако прокомментировать их работу до перехода в ЕПД мы не можем. Это в зоне компетенции жилищного комитета и самих ЖКС».

При этом по мере перехода с розовой квитанции на ЕПД функционал клиентских офисов ЕИРЦ расширяется: «Сейчас мы консультируем практически по всем услугам, которые есть в белом счете (исключение ФКР и Ростелеком). Далее, по факту миграции, мы будем консультировать жителей по всем присоединеным услугам из розовой квитанции. Сделать это будет можно в клиентских офисах (69 в Петербурге) и без привязки к адресу и району».



Судя по всему, пока переход на единый платежный документ означает, что абоненты будут получать его в текущем формате белой квитанции. Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как будет выглядеть единая квитанция ЖКХ и как там будет отображаться информация. Но о замене на этот макет в городе смогут говорить только после окончании всей миграции.



Еще одна проблема, на которую указывают абоненты и которую точно надо решить к моменту массовых переходов — нестабильная работа приложения и личного кабинета ЕИРЦ. На днях на странице компании в соцсетях появилось сообщение с извинениями за то, что по техническим причинам могут возникать трудности с доступом: «Для совершения оплаты и передачи показаний Вы можете воспользоваться онлайн формой на нашем сайте (без регистрации, указав ваш номер лицевого счета). Также передать показания приборов учета можно по телефону горячей линии 679–22–22. Или немного подождать — технические специалисты работают над устранением сбоя».





«Фонтанке» в компании подтвердили, что «действительно, были перебои в работе после перехода на новую платформу. однако сейчас работа стабилизировалась», а «временные неполадки связаны с обновлениями и техническими работами».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»