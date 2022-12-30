«Проблемы с жителями нам нужны меньше всего». Глава расчетного центра — о будущей единой квитанции ЖКХ



— Я назову бескомиссионные каналы платежей, и вы поймете, что их очень много. Есть 7 банков, которые не берут комиссию: Альфа-банк, Тинькофф-банк, Почта Банк, Банк «Санкт-Петербург», ВТБ, «Открытие» и ПСБ. «Тинькофф» — молодежный банк, у него большая база в этой возрастной категории. «Санкт-Петербург» — это бюджетники. Почта Банк — это 300 офисов по городу. Эти банки комиссию не берут и не будут.



Дальше по бескомиссионке: это все наши сервисы, включая мобильное приложение, личный кабинет, виджеты, чат-бот, переводы через YandexPay, SberPay — оплата по QR-коду квитанции без авторизации, 68 клиентских офисов, более 300 терминалов по Петербургу.



— Но меняются отношения со Сбером?



— Сейчас только по розовой квитанции там не берут комиссию, а по белой «Петроэлектросбыта» и других управляющих компаний и многих ресурсников — берут. Когда будет создана единая квитанция — по ней будут брать комиссию в Сбере. Это, пожалуй, самое главное, на что надо обратить внимание при переходе нынешним жителям зоны ВЦКП. Но вы видите, что для них существует множество способов платить без комиссии. К концу 2022 года мы так нарастили бескомиссионное поле, как, наверное, ни в одном регионе страны.



— На данном этапе вы предлагаете все клиентские отделы по расчетам вывести на уровень ЕИРЦ — то есть человек по вопросам начислений может зайти в любой ваш офис. Как это будет «жениться» с нынешними клиентскими отделами управляющих компаний?



— У нас концепция, что с населением работаем мы, она согласована с жилищным комитетом. Как сейчас происходит в ВЦКП: управляющая компания в лице квартирной группы вводит все данные в систему, сам ВЦКП осуществляет расчет, печатает и далее развозит квитанции населению. В ЕИРЦ Санкт-Петербурга будет иначе: мы сами все вводим и считаем, для этого существует разработанный инструментарий, электронный документооборот, который позволяет отправлять поручения. Соответственно, квартирных групп в части расчетов не останется.



— А в части претензий к услугам?



— Претензии по начислениям в квитанции — к нам, претензии по плохому мытью подъезда — в управляющую компанию по месту жительства. Пока. На следующем этапе есть идея создать так называемый МФЦ «ЖКХ» по принципу единого окна для всех проблем, единую аварийную службу с единой службой регистрации заявок.



— Вы говорите, что внедрение единой квитанции — это длительный процесс. График известен?



— 300 тысяч лицевых счетов Водоканала по прямым договорам должны войти в белую квитанцию «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в феврале-марте 2023 года. Далее у нас была идея поступательно переводить на единую квитанцию один жилкомсервис за другим. Но график пока не утвержден, решили сперва запуститься, так как финансовое состояние каждого ЖКС нужно анализировать отдельно, мы серьезно подходим к этому вопросу и обязательно расскажем о графике перехода в первом квартале 2023 года.



— Это связано с тем, что единая квитанция будет целиком выставляться по факту (то есть за уже оказанные в минувшем месяце коммунальные и жилищные услуги)?



— Да, сейчас действует авансово-фактическая система: за услуги, которые высчитываются по нормативу (содержание дома, нормативное потребление тепла), счет выставляется на месяц вперед; а то, для чего нужен счетчик — выставляется за предыдущий месяц. В ЕИРЦ Санкт-Петербурга все будет по факту. Но это значит, что в первой единой квитанции нельзя будет выставить счет за нормативные услуги за минувший месяц — так как по прошлой, обычной квитанции эти деньги уже собрали авансом. Так что на месяц возникает кассовый разрыв у управляющих организаций.



Мы собираемся делать этот скачок в межотопительный период, потому что одно дело получить разрыв летом, а другое — сейчас, когда ресурсники отапливают дома. И второе — будем сокращать временной период между последней старой квитанцией и первой новой. То есть если сейчас счет приходит 15-го числа, то постепенно мы сдвинем эту дату — на 20-е, 25-е и т. д . Так что в итоге кассовый разрыв получится меньше месяца.



— Как в новую квитанцию переедут долги абонентов по розовой квитанции? У нас были неудачные примеры при миграции капремонта в квитанцию «Петроэлектросбыта».



— Сейчас в квитанции ВЦКП задолженность отображается справочно и без разбивки на услуги. При конвертации мы разнесем их по разным услугам — пропорциональным методом. То есть мы не знаем, за что конкретно годами не платил человек, но этот долг распределится между всеми получателями в зависимости от их доли в общей сумме к оплате. Человек каждый месяц будет видеть — начислено столько-то, долг на начало месяца был такой-то, к оплате всего — столько-то.



И в самой новой квитанции у нас будет клиентское расщепление, как действует сейчас в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». То есть человек сам будет определять, за какие услуги он платит. Скажем, выставили ему счет на 5 тысяч рублей, а у него только 3 тысячи. Он не сможет отдать их оператору, чтобы тот сам решил, электрикам зачислить или тепловикам, надо будет указать — за что он платит. То же самое в мобильном приложении: перечень услуг с выставленной по каждой из них суммой, это поле активное, сумму можно поправить и заплатить столько, на сколько есть возможность.



Что жилищникам



— Мы говорим о единой квитанции, но по факту ЕИРЦ Санкт-Петербурга — это просто еще один игрок на рынке расчетов, пусть и тяжеловес. Вы рассчитываете в итоге объединить все услуги?



— Мы видим тренды на объединение коммунальных услуг в одну квитанцию (то есть тепло, свет, вода, газ. — Прим. ред.). Ресурсоснабжающие организации сейчас переходят на прямые договоры с абонентами, а не через посредника — управляющую компанию. И мы уже сейчас в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» каждый месяц 30–50 тысяч лицевых счетов от ресурсников получаем на прямые расчеты. Мы начинали с ГУП «ТЭК» в 2020 году, было 30 тысяч счетов. Сейчас уже под 400 тысяч. От Водоканала сейчас забираем около 300 тысяч счетов, это 12–15 % всех квартир города.



Есть, конечно, управляющие компании, которые вовремя переводят деньги, поступившие от собственников за коммунальные услуги, и там ничего измениться не должно. А там, где с оплатой есть проблемы, будет продолжаться переход на прямые договоры. Ну и в целом, по итогу общения с профильными комитетами могу сказать, что город поддерживает такой формат, он более прозрачный: есть «ТЭК», есть потребитель, а между ними — агент, который отвечает на все вопросы. Сейчас управляющая компания не может ответить, почему температура теплоносителя меньше или больше положенной, а формально именно она является исполнителем услуги. Наличие агента — в лице ЕИРЦ — упрощает коммуникацию.



— Хорошо, это выбор ресурсников. А что касается жилищных услуг по содержанию общего имущества дома: управляющая компания же может сказать, что никакого ЕИРЦ ей не надо?



— Ради бога, она может печатать отдельную квитанцию на эти услуги. В этом случае по ним будет сохраняться та же система, что сейчас действует в розовой зоне — то есть, чтобы свои вопросы решить, надо идти в ЖЭК. Я сам в свое время жил в Автово, у меня был во дворе дома подвальчик, где два дня в неделю был прием, для этого предварительно надо было отпроситься с работы и т. д. С первого рабочего дня ЕИРЦ Санкт-Петербурга вопросы по оплате ЖКХ можно будет решать в наших 68 клиентских пунктах: действует принцип экстерриториальности, нашел ближайший пункт на карте — дошел до него. Первое время, пока мы все не сконвертировали, по жилищным (именно жилищным) услугам в розовой мы по-прежнему будем отправлять в ВЦКП, но по мере конвертации жилкомсервис за жилкомсервисом будем вводить в нашу систему. Это наше предложение — но никаких рычагов принудить управляющую компанию переходить в квитанцию ЕИРЦ нет.



— А что именно вы предлагаете управляющим компаниям по договору? У вас же и сейчас не весь биллинг происходит внутри «Петроэлектросбыта», по тому же капремонту вы просто платежный агент.



— Да, по капитальному ремонту весь биллинг на стороне самого фонда, но мы просим передать его нам, чтобы абонент мог нам и вопросы задавать, а не ехать в один-единственный пункт или дозваниваться на одну горячую линию. Сам по себе биллинг-то несложный — тариф на квадратный метр перемножить. Остальное считаем мы: по электричеству биллинг на балансе ПСК, но практически осуществляет его наш отдел; точно так же мы рассчитываем воду, тепло по зоне прямых договоров «ТЭК», мусор, порядка 40–60 управляющих и телекоммуникационных компаний.



Что касается будущей работы ЕИРЦ Санкт-Петербурга, то это переговорный процесс с каждой управляющей организацией. У нас нет задачи принудительно перевести все управляющие компании в квитанцию ЕИРЦ.



— А вы ждете большого количества отказников?



— Ну, смотрите, мы делаем этот проект вместе с городом, и делаем по любви. В перспективе из этого и может вырасти так называемый МФЦ «ЖКХ», где будут решаться вообще все коммунальные вопросы по принципу единого окна. То есть идет перестройка рынка, вы и сами это видите. Конечно, есть те, кто привык работать со своим расчетным центром и не хотят ничего менять. Ведем непростые переговоры с застройщиками — это миллионы новых квадратных метров.



У крупных компаний бизнес-процессы выстроены, у них на базе расчета платы работают личные кабинеты, они какие-то дополнительные сервисы через них реализуют. И чтобы они взяли и резко перешли в новую систему, мы должны им что-то привлекательное предложить. Это процесс не на один год.



— Я не просто так спрашиваю про набор услуг. Вот, есть пример ЖКС № 1 Кировского района, на который даже СК внимание обратил. Они якобы провели какие-то общие собрания, где жители якобы проголосовали за новый набор жилищных услуг в квитанции. И теперь ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», как простой платежный агент, печатает эти квитанции по заказу ЖКС, где услуги просто задвоены, если отталкиваться от нормативов Смольного. Собственники пишут жалобы, подают в суды, но квитанции-то приходят. Отсюда и вопрос: какая роль будет у ЕИРЦ при таком взаимодействии с управляющей организацией? Что вам говорят, то вы и напечатаете?



— Если у нас нет сомнений в корректности начислений, мы просто берем цифры в работу. Если есть — мы точно так же, как и ВЦКП сейчас, запрашиваем контрагента, консультируемся с жилкомом и ГЖИ. Сами проверить подлинность протоколов мы не можем, у нас нет полномочий надзора. Но мы знаем, что если что-то там не так — ГЖИ вмешается, и мы сделаем перерасчет.



Вы поймите, нам проблемы с жителями нужны меньше всего, и еще меньше будут нужны, когда заработает ЕИРЦ Санкт-Петербурга. Мы обо всех аномалиях информируем комитет, и если там видят, что раньше было 22 рубля за метр, а в новой квитанции — 40, у них всегда есть возможность нас схватить за руку, провести проверку, и мы, по новому поручению управляющей компании, сделаем перерасчет.





49 %

т. п.

— ВЦКП — это акционерное общество, как и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». У нас общий принцип формирования доходности — договоры с управляющими компаниями. Там собственник — город, мы компания с госучастием. Сфера ЖКХ в городе за последние годы законсервировалась, как и ВЦКП. «Интер РАО» вышло с предложением: вот, у нас есть опыт, у нас 12 гарантирующих поставщиков по стране, мы в 68 регионах есть, пять крупных ЕИРЦ — давайте сделаем совместный расчетный центр. Его легче делать на базе гарантирующего поставщика электроэнергии, потому что у него самая крупная база. В отличие от других видов ресурсов; я вот работал в Ленобласти, там было 130 водоканалов, у каждой деревни свой. Город послушал предложение, сказал — давайте. И в качестве вклада отдал имущество, включая программный комплекс. Но те, кто разрабатывал его, давно уже не работают в ВЦКП, развивать его не ясно как, только поддерживать. Мы принесли свою программу, принесли деньги — и половина этих денег сразу стала собственностью города, у которогов ЕИРЦ Санкт-Петербурга.— Серверы однозначно использовать будем, сейчас непростая ситуация с поставками, так что от такой техники не отказываются. Печатное оборудование точно будет работать, пока мы все конвертируем, это займет года-полтора, в которые квитанция в зоне ВЦКП будет, как и сейчас, отличаться от других, мы будем их выпускать. А вот потом будем смотреть. Дело в том, что себестоимость печати самостоятельной сейчас значительно выше, чем если печатать в громадных федеральных типографиях, как делает «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Новых станков покупать точно не будем.Программное обеспечение ВЦКП опять же будет работать, пока идет конвертация, потому мы переведем ее в разряд справочной для архива, для обращений в суды и— Нет, у нас приобретена лицензия, мы купили ее и используем. На этой системе многие регионы работают, но ее подпиливают под каждого клиента, для нас ее дорабатывали несколько лет. Она очень развитая, отечественная, что важно, потому что с Oracle работать теперь сложно. До 2025 года мы должны импортозаместить софт, это указ президента.— Всех переводим, вот у меня стопка трудовых договоров, надо все это подписать до конца года.— Нет, у нас договор с «Почтой России», и мы надеемся, что он сохранится, потому что это понятный системный игрок. Вот у нас сейчас печатаются квитанции в федеральной типографии в Москве, и в Петербург приезжают две громадные фуры. Представляете, это все разгрузить и отправить по каждой управляющей организации — это дни и дни. Мы так не работаем. Мы привезли, разгрузились на Софийской на сортировке, и все это в тот же день уехало по отделениям. Да, на земле уже бывают проблемы, но есть одна точка входа, одна отчетность и адрес для претензий. Если самим развозить это по 400 управляющим компаниям города — нужно специальный отдел заводить.— Вы понимаете, поддержка города — это важнейшая вещь. Но у меня есть большой опыт работы в этой отрасли как в коммерческой сфере. Я знаю, как это работает, и вполне могу реализовать такой проект на рыночных принципах, если не будет административного противодействия. Мой предыдущий проект был в Ленобласти, и там не было никакой вертикали, чтобы, например, одна-две теплоснабжающие организации на весь регион. Так что я провел огромное количество встреч, я знаю, как заинтересовать партнеров. И я отлично понимаю, что город не будет сидеть со мной на переговорах — даже с государственными ЖКС, это моя работа.Беседовал Николай Кудин,«Фонтанка.ру»