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    Прокуратура заинтересовалась созданием в Петербурге расчетного центра для единой квитанции ЖКХ

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    Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по поводу реорганизации городского АО ВЦКП «Жилищное хозяйство». Его присоединяют к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», чтобы получить единый информационно-расчетный центр с общей квитанцией ЖКХ.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, поводом для проверки стало обращение физического лица. Проводит ее отдел по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества. Его интересует, в частности, договор о реорганизации и распределение долей в будущем ЕИРЦ «Санкт-Петербурга».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о создании ЕИРЦ Санкт-Петербурга, который должен печатать единую квитанцию ЖКХ уже в следующем году. Смольный как собственник АО «ВЦКП» (печатает розовые квитанции) долго спорил с Интер РАО (собственником ЕИРЦ «Петроэлекросбыт», который выставляет счета за электричество, капремонт и не только). Помимо оценки активов дискуссию вызвало распределение долей при объединении юрлиц (51% на 49% в пользу Интер РАО). В частности, против потери контроля над сейчас государственным имуществом выступал бывший вице-губернатор Эдуард Батанов.

    В итоге все-таки сошлись на том, что большинство будет именно у Интер РАО, однако «Фонтанка» рассказывала, что это потребовало повторного созыва совета директоров АО ВЦКП и изменения его состава.

    «Фонтанка» показывала, из чего содержательно будет состоять общая квитанция, когда она действительно станет единой, и как примерно выглядеть.

    До ее введения абоненты будут получать прежние квитанции но с новым логотипом. Впервые он появится уже на январских счетах.

    О том, как развивалась история создания ЕИРЦ СПб и что для горожан и жилищников значит переход на общую квитанцию в части комиссий за платеж, — читайте в материале «Фонтанки».

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