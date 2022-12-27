Прокуратура заинтересовалась созданием в Петербурге расчетного центра для единой квитанции ЖКХ

Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, поводом для проверки стало обращение физического лица. Проводит ее отдел по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества. Его интересует, в частности, договор о реорганизации и распределение долей в будущем ЕИРЦ «Санкт-Петербурга».

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по поводу реорганизации городского АО ВЦКП «Жилищное хозяйство». Его присоединяют к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», чтобы получить единый информационно-расчетный центр с общей квитанцией ЖКХ.

«Фонтанка» подробно рассказывала о создании ЕИРЦ Санкт-Петербурга, который должен печатать единую квитанцию ЖКХ уже в следующем году. Смольный как собственник АО «ВЦКП» (печатает розовые квитанции) долго спорил с Интер РАО (собственником ЕИРЦ «Петроэлекросбыт», который выставляет счета за электричество, капремонт и не только). Помимо оценки активов дискуссию вызвало распределение долей при объединении юрлиц (51% на 49% в пользу Интер РАО). В частности, против потери контроля над сейчас государственным имуществом выступал бывший вице-губернатор Эдуард Батанов.

В итоге все-таки сошлись на том, что большинство будет именно у Интер РАО, однако «Фонтанка» рассказывала, что это потребовало повторного созыва совета директоров АО ВЦКП и изменения его состава.

«Фонтанка» показывала, из чего содержательно будет состоять общая квитанция, когда она действительно станет единой, и как примерно выглядеть.

До ее введения абоненты будут получать прежние квитанции но с новым логотипом. Впервые он появится уже на январских счетах.

