На очереди жилищники. Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с УК в Кировском районе Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией вокруг ЖКС
Как сообщает ведомство 15 октября, Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по
Под описание подходит материал ФАН, вышедший накануне вечером. Речь идет о частном
«Фонтанка» несколько раз рассказывала о ЖКС
Напомним, Александр Бастрыкин в последние месяцы обращал внимание на конфликтные ситуации в различных сферах городской жизни Петербурга. Вслед за градозащитной тематикой (уголовное дело в отношении председателя КГИОП) он заинтересовался количеством ДТП с автобусами на фоне внедрения новой модели транспортного обслуживания. Во втором случае он также потребовал доклада после сообщений в СМИ.