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    На очереди жилищники. Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с УК в Кировском районе Петербурга

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией вокруг ЖКС № 1 Кировского района Петербурга. Жители там жаловались на предложенный рост тарифов.

    Как сообщает ведомство 15 октября, Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу «доложить о конфликтной ситуации жителей почти 300 домов Санкт-Петербурга с управляющей компанией». Ссылается он на материал в СМИ, где говорится о жалобах жителей на то, что «ЖКС-1 обманывает их и повышает тарифы». «Сообщается, что жильцы не раз пытались сменить управляющую компанию, но безуспешно, — пишет СК. — По мнению собственников, руководство компании фальсифицирует протоколы мероприятий».

    Под описание подходит материал ФАН, вышедший накануне вечером. Речь идет о частном ЖКС № 1 Кировского района, с которым часть собственников жилья ведет борьбу, говоря про поддельные протоколы, и о том, что УК предлагает увеличить тарифы на содержание общего имущества. В материале говорится, что депутат Александр Цивилев обращался с этой проблемой к Бастрыкину.

    «Фонтанка» несколько раз рассказывала о ЖКС № 1 Кировского района со сложной историей смены собственников. УК обслуживает почти 300 домов. В прошлом году проблемы возникли в момент перехода управляющей компании от одного расчетного центра (ВЦКП) к другому (ЕИРЦ «Петроэлектросбыт»), когда были выставлены двойные квитанции. В конце 2021 года в ЖКС прошли массовые сокращения.

    Напомним, Александр Бастрыкин в последние месяцы обращал внимание на конфликтные ситуации в различных сферах городской жизни Петербурга. Вслед за градозащитной тематикой (уголовное дело в отношении председателя КГИОП) он заинтересовался количеством ДТП с автобусами на фоне внедрения новой модели транспортного обслуживания. Во втором случае он также потребовал доклада после сообщений в СМИ.

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