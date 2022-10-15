На очереди жилищники. Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с УК в Кировском районе Петербурга

Как сообщает ведомство 15 октября, Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу «доложить о конфликтной ситуации жителей почти 300 домов Санкт-Петербурга с управляющей компанией». Ссылается он на материал в СМИ, где говорится о жалобах жителей на то, что «ЖКС-1 обманывает их и повышает тарифы». «Сообщается, что жильцы не раз пытались сменить управляющую компанию, но безуспешно, — пишет СК. — По мнению собственников, руководство компании фальсифицирует протоколы мероприятий».

Под описание подходит материал ФАН, вышедший накануне вечером. Речь идет о частном ЖКС № 1 Кировского района, с которым часть собственников жилья ведет борьбу, говоря про поддельные протоколы, и о том, что УК предлагает увеличить тарифы на содержание общего имущества. В материале говорится, что депутат Александр Цивилев обращался с этой проблемой к Бастрыкину.