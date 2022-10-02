Бастрыкин подсаживается в петербургский автобус. СК требует навести порядок в транспортной реформе

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Глава СК потребовал доложить ему о транспортных проблемах в Петербурге из-за автобусных ДТП. Статистика говорит о том, что их стало меньше, но обращение гражданки Александр Бастрыкин игнорировать не стал.

Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу доложить о ситуации в сфере общественного транспорта. Поводом, как сообщил следком 1 октября, стало «появление в одном из средств массовой информации обращения к главе Следственного комитета жительницы г. Санкт-Петербурга». Женщина «считает, что новая модель транспортного обслуживания (НМТО) в Петербурге привела к значительному увеличению ДТП с участием «лазурных» автобусов». Ориентируются на сообщения СМИ — что за первый месяц их работы произошло 85 аварий.

Далее СК продолжает апеллировать к мнению горожан о причине проблем: «водителями многих автобусов стали бывшие «маршрутчики», потерявшие работу после отмены данного вида транспорта; многие из них, как писали журналисты, даже не прошли специальную подготовку». Развивая мысль, следком пишет, что разные эксперты тоже критиковали «транспортный комитет Смольного» (комитет по транспорту, насколько можно судить): за то, что вместо безопасного транспорта, «люди получили автобусы, которые возгораются, попадают в ДТП и ходят не по расписанию».

Насколько можно судить, речь, например, вот об этой публикации «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Действительно один из пользователей спрашивает, в городе ли до сих пор Бастрыкин. Очевидно, по ассоциации с тем интересом, который глава следкома проявляет к градозащитной тематике и к руководству смольнинского КГИОП. Заявление СК, словно нарочно, уместилось между двумя событиями: вечером 1 октября лазурный автобус сбил на Волхонском шоссе человека, который неожиданно выбежал на дорогу, а уже ночью в Петербурге сгорел очередной МАЗ.

ДТП с участием наземного общественного транспорта и правда стали привлекать гораздо больше внимания, после того, как маршрутки покинули город, и теперь любой «притершийся» или разбившийся автобус — это по умолчанию большой или хотя бы средний класс, с соответствующей картинкой и пробочными последствиями. Но по данным «Фонтанки», ее по итогам первого полугодия комтранс собирал статистику по общему числу ДТП от ГИБДД: получилось, 1941 происшествие (за год до этого — 2358, то есть снижение на 17,7%). На 42% снизилось число погибших (с 93 до 54), на 17,4% — пострадавших (с 2712 до 2239). Так называемый транспортный риск составил 0,26 погибших на 10 тысяч транспортных средств. Эта статистика специфическая, но, по данным полиции, достигнуты прогнозные показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Переобучение — головная боль для всех частных перевозчиков, которые «пересели» с ПАЗиков на большие автобусы. Буквально за пару дней до заявления следкома разбился очередной МАЗ «Домтрансавто»: водитель просто не выдержал боковой интервал и заскочил на поребрик. Водитель добавлен в стоп-лист и будет там, пока не пройдет очередной этап переобучения. С чем не поспоришь — так это с возгораниями. С началом транспортной реформы и появления в городе почти 3 тысяч новых автобусов это уже стало недоброй традицией. Сначала горели автобусы МАЗ перевозчика «Домтрансавто», потом ЛиАЗы «Третьего парка». Белорусский производитель считал, что причина — течь жидкости из фланцев гидропривода. По данным «Фонтанки», такая же причина обсуждалась на совещаниях по ЛиАЗ, но обратной связи от производителя в этом случае меньше.

То, как быстро успокоили «распереживавшегося» Александра Лукашенко, не означает, что успокоили и пассажиров. Тем не менее МАЗ, а точнее его управляющая компания, разработал дорожную карту по усовершенствованию техники, которая ездит по Петербургу. Была проведен инспекционный контроль по горевшим моделям (МАЗ-203947), выявлен ряд дефектов, которые были связаны с качеством комплектующих и сборки. Производитель сформировал обменный фонд деталей и отправил аккредитованной СТО для проведения работ — вместе со своими механиками. Создана специальная надзорная группа, которая работает при «ДОмтрансавто» и «Третьем парке» (у «Вест-Сервиса», еще одного члена «большой тройки» перевозчиков, таких МАЗов нет).

В итоге вносят некоторые конструктивные изменения. Под выпускными коллектором двигателя ставят дополнительную защиту, чтобы, если гидравлика снова даст течь, горючие жидкости не воспламенялись: для вспышки нужно 250–280 градусов, а защита греется до 75–80. Добавляют систему контроля утечки газа — из 5 датчиков в разных местах. Устанавливают дополнительный модуль пожаротушения порошкового типа с 15-кратным запасом по защищаемому объему в моторном отсеке. С люка отсека снимают тепло-шумоизоляционный материал СПЛЭН-3000. Все это — при проведении планового ТО или гарантийного ремонта. Прошел ли через эти процедуры сгоревший накануне МАЗ — неизвестно. В комитете по транспорту подтвердили данные о принятых мерах. «До сегодняшнего случая было 4 факта возгорания автобусов, — отметили там. — Для выяснения причин происшествий комитетом по транспорту были организованы проверки с участием экспертных комиссий со стороны производителей автобусов. Результаты пожарно-технических экспертиз будут готовы в конце октября».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»